Juan Espadas, líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A), ha defendido a capa y espada a su número dos, Noel López, pese a que los tribunales ya han pedido su investigación por el secuestro a la edil de Maracena (Granada), Vanessa Romero, y pese a que hay múltiples pruebas y declaraciones que le implican como instigador de la misma. Ni corto ni perezoso, Espadas, con su chulería habitual, ha exigido disculpas públicas tanto a su número dos como al PSOE andaluz.

«El respeto a las reglas de juego en Democracia y en un Estado de Derecho es fundamental. Esto se ha visto vulnerado y ha generado lógicamente esa alarma, entendiendo que se había producido una imputación, o se había producido una investigación sobre una persona, en concreto el secretario de organización regional del PSOE de Andalucía. Es más, ha generado inmediatamente la reacción del PP. De nada más y nada menos que el señor Moreno Bonilla o el señor Sanz que se han posicionado sobre esas apariciones en medios, que daban al secretario de organización como imputado o investigado», ha señalado Espadas, obviando, claro, que el único motivo por el que Noel López no está aún investigado es por su condición de aforado.

«Luego, ha tenido que venir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a desmentir esa información y a decir que el secretario de organización no está imputado en ninguna causa y que, por tanto, la información que ha salido no se está trasladando de manera correcta a la opinión pública. Es decir, que se está mintiendo y se está difamando a una persona, y eso no se puede permitir en un estado de derecho y con el ordenamiento jurídico en la mano», ha continuado Espadas, que también obvia que tanto videocámaras como la geolocalización de su teléfono móvil sitúan a Noel junto a los principales sospechosos del secuestro el día de autos.

«Por tanto -continúa Espadas-, esa persona, el secretario de organización ha sacado un comunicado claro y preciso, al que yo me remito. Y exijo las disculpas de quien se ha pronunciado esta mañana sobre algo que es mentira». Espadas, por supuesto, también obvia que el propio secuestrador inculpa directamente en su declaración a la Guardia Civil a Noel López, del que llega a decir que le consiguió cocaína para que el día de los hechos «se envalentonara» y no se echara atrás.

«Por tanto, pido al señor Moreno Bonilla que ese estupor que tenía ya se le ha pasado o piensa pedir disculpas a la persona a la que se refería, o incluso al PSOE, al que se difama a 48 horas de unas elecciones. No todo vale», continúa Espadas, que concluye, además, faltando al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía: «Me parece grave, y también las declaraciones del señor Sanz, que como siempre son zafias por parte de una persona que entiende la política como el bar».