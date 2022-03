Tras dos largos años de espera por la pandemia y a apenas un mes para que arranque la Feria de Abril 2022, los caseteros han anunciado una huelga este jueves. Su actividad, denuncian, resulta «inviable» con la nueva reforma laboral, que entra en vigor este viernes 1 de abril.

La Asociación Andaluza de Hostelería de Feria demanda una «necesaria y específica regulación» laboral para el sector, que durante la semana de farolillos supera habitualmente las ocho horas de jornada y no cumple con las 12 horas obligatorias de descanso entre turno y turno, lo que conllevaría sanciones de hasta 7.500 euros.

En rueda de prensa, el presidente de la asociación, José David Martín González, ha señalado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Sánchez introduce además «importantes limitaciones» a la contratación temporal, unas condiciones que «dificultan y hacen prácticamente inviable», a su juicio, la actividad en las ferias.

La mayoría de los hosteleros que trabajan en la Feria de Sevilla lo hacen por el elevado sueldo que conlleva el gran número de horas extras. Ahora, ante una posible reducción de jornada obligados por la reforma laboral y un sueldo no tan atractivo, los caseteros están teniendo problemas para encontrar empleados. Los habituales, que suelen pedir vacaciones en su trabajo para desempeñarse como hosteleros durante esa semana, ya no ven con tan buenos ojos el ponerse tras una barra si no implica una ganancia extra.

Así las cosas, y tras los infructuosos intentos de negociación con las administraciones y una asamblea celebrada este martes, la asociación ha decidido «por unanimidad» convocar un paro desde este mismo jueves en las ferias de Andalucía, entre ellas la de Abril de Sevilla, que se celebrará del 30 de abril al 7 de mayo.

En un comunicado de prensa posterior, la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria ha criticado «la falta de respuesta» a la reivindicación de una «necesaria y específica regulación». Los caseteros piden que se tengan en cuenta las «particularidades condiciones» del sector y se aplique un régimen especial al igual que ocurre en otras profesiones, «como puede ser el personal de instituciones sanitarias», con guardias de 24 horas, o «las personas dedicadas a las actividades artísticas».

De no encontrar empleados para doblar turnos y poder cumplir con la nueva reforma laboral, las cocinas podrían cerrar parcialmente o las barras podrían no contar con camareros durante determinadas horas. La asociación intentará llegar a un acuerdo con la Inspección de Trabajo de aquí al 30 de abril para desbloquear la situación.