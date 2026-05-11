Canal Sur emite este lunes el segundo ‘debate a cinco’ de la campaña para las elecciones andaluzas del 17-M

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) celebra este lunes 11 de mayo el segundo debate electoral a cinco de la campaña para las elecciones autonómicas previstas el 17 de mayo. En este encuentro participarán nuevamente los candidatos de las formaciones con representación parlamentaria: Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Según ha informado Canal Sur, el debate arrancará a las 21:45 horas y podrá seguirse tanto en televisión como a través de Canal Sur Radio y la plataforma CanalSur Más.

El programa estará moderado por los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García. Comenzará con un turno inicial del ‘minuto de plata’ para cada candidato, tras el cual se desarrollarán tres bloques temáticos.

El primero abordará la economía y el empleo, el segundo se centrará en políticas sociales, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia y el tercero tratará sobre gobernanza, financiación autonómica, el papel de Andalucía en España y Europa, así como transparencia y buen gobierno.

Cada candidato dispondrá de cinco minutos de intervención en cada bloque, y el debate concluirá con una última ronda de un minuto para el cierre.

Previo a este espacio, Canal Sur llevará a cabo un programa especial que servirá de antesala y que estará presentado por Silvia Sanz junto a varios colaboradores.

Tras la finalización, a partir de las 23,15 horas, comenzará una mesa de análisis conducida también por Silvia Sanz en la que participarán Teodoro León Gross, Juan Carlos Blanco, Susana Valdés, Inmaculada Jiménez y Javier Caraballo, que realizarán «una evaluación detallada de todo lo acontecido durante el debate electoral».

Huelga en RTVA

El debate electoral estará marcado por la huelga convocada por los trabajadores de RTVA que van a realizar paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo. Según RTVA, estas movilizaciones podrían afectar, entre otros espacios electorales, a la celebración del debate de este lunes. En concreto, la huelga consistirá en paros parciales de cuatro horas durante esas tres jornadas de campaña electoral.

La dirección de Canal Sur ha mantenido tres reuniones con el comité de huelga durante esta semana para estudiar las propuestas y, según ha indicado, ha presentado por escrito distintas alternativas. Estas propuestas han sido rechazadas por el comité de huelga «pese a que la dirección aceptaba trabajar en una buena parte de sus reivindicaciones».

El principal punto de debate es la intención del comité de huelga de obligar a la empresa a que reserve 57 plazas como «mínimo» del futuro Concurso Oposición para que accedan a Canal Sur trabajadores que actualmente tienen un contrato temporal plenamente conforme a la legalidad vigente, mediante concurso libre sin examen, fuera del procedimiento ordinario previsto en el convenio colectivo (no pasando por las fases de traslado ni promoción interna).

Emisión en RTVE

Como una de las novedades, el debate electoral también se emitirá por la Radio Televisión Española (RTVE). En concreto, se emitirá en directo en La 1 en desconexión para Andalucía tras finalizar el Telediario 2 y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play, con una duración prevista hasta las 23,30 horas.

Asimismo, tras la emisión del debate, el canal 24 horas y RTVE Play emitirá un especial informativo conducido por los periodistas Xabier Fortes y Laura Clavero, presentadores del primer debate electoral, y que estarán acompañados por los analistas Alberto García Reyes, Daniel Cela, Elsa García de Blas, Juanma Lamet y Paco Camas.

El debate de Canal Sur se celebra una semana después del primer debate electoral ‘a cinco’ que fue organizado y emitido por RTVE en Andalucía. El espacio consiguió un 15,2% de cuota de pantalla en la emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas, liderando su franja de emisión en Andalucía.