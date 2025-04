Una británica da a luz la noche del apagón en un hotel de Torremolinos: «Nació morado y sin pulso»

El apagón eléctrico que vivió España este lunes ha dejado sucesos (algunos de ellos y trágicos) a lo largo y ancho del país. En Torremolinos (Málaga), una turista británica de vacaciones en la Costa del Sol dio a luz en la entrada del hotel en el que se hospedaba. El niño nació con signos de asfixia y fue trasladado en estado crítico al hospital, pero tanto el bebé como la madre evolucionan favorablemente.

El suceso se produjo esta pasada madrugada en el hotel Puente Real, en pleno paseo marítimo de Torremolinos, donde la joven, de unos 19-20 años, se alojaba con su pareja. La mujer, que se encontraba en su semana 30 de gestación, bajó sobre las 3:00 horas a la recepción para pedir ayuda porque no se encontraba bien. El suministro eléctrico había vuelto sobre las 19:00 horas.

Arturo Bermúdez, el recepcionista, llamó al 061 y la turista se sentó en recepción a la espera de la ambulancia, pero el parto se precipitó y el empleado del hotel tuvo que asistir a la mujer, que dio a la luz en el jardín de la entrada. «La chica salió al exterior a tomar un poco el aire y ahí se complicó todo», explican a OKDIARIO Andalucía desde el departamento de Recepción del hotel.

Dado que el pequeño parecía que no respiraba, el trabajador tuvo que practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). «Este trabajo requiere conocimientos de primeros auxilios y él tiene experiencia. También le guiaron los servicios médicos del 061 al otro lado del teléfono», apunta a este periódico una compañera de Arturo, que destaca su gran labor: «Es la incorporación más reciente, lleva apenas un mes, pero estamos alucinando con su reacción y con la capacidad que ha tenido para solventarlo todo. De noche siempre te enfrentas a las situaciones más complicadas. Es un ejemplo increíble para nosotros».

Minutos después de dar a luz llegaron la Policía Nacional y la ambulancia. Debido a su carácter prematuro (nació con dos meses de antelación), el recién nacido fue trasladado con pronóstico crítico al Hospital Infantil de Málaga, según ha informado este martes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. Tanto la madre como el bebé se encuentran bien, evolucionando favorablemente, según apunta a Efe la Delegación Territorial de la Consejería de Salud. «La situación es delicada, está en observación. Todavía tardarán un poquito en volver a casa», añaden a este periódico desde el hotel.

«Estaba morado, no tenía pulso»

En declaraciones a Europa Press, Arturo, de unos 35 años, todavía no da crédito a lo ocurrido. «Estás como en un sueño. Es algo que en el momento te resulta tan fuerte, tan chocante, tan duro… Yo estaba en mi turno, pensando en las cuentas. Nada de esto estaba en mis planes. Es algo que ves en las pelis americanas. No sé cómo he hecho lo que he hecho. Verme con esa criatura… A nivel humano supone mucho. Hoy casi no podía ni contarlo», ha relatado. Según el trabajador, cuando la mujer dio a luz el bebé «estaba absolutamente morado y no tenía ni pulso».

Arturo recomendó a la madre que le diera golpecitos en el culo al bebé, y luego le hizo una RCP «con tres deditos», ya que el niño, sietemesino, «era minúsculo». Acto seguido le abrió las vías respiratorias y le insufló oxígeno mediante el boca-a-boca, hasta que el pequeño empezó a toser. Durante todo este tiempo, el 061 le ayudaba y le daba ánimos: «Me decían ‘bien, venga, tú puedes, sigue como lo estás haciendo’». Calcula que estuvo así varios minutos, en los que el bebé «se iba y venía». Posteriormente llegaron la Policía y la ambulancia. Los sanitarios estabilizaron al recién nacido y lo trasladaron, junto a la madre, al hospital.

«Ahí me vine abajo, cuando el policía me abrazó, vi a la gente alrededor y me di cuenta de lo que había ocurrido», cuenta Arturo, que sostiene que actuó sin pensar, como si estuviera en trance. «Fue instinto animal. Es un ser humano y lo tienes que salvar. Se te pone el piloto automático».

La joven turista y su pareja llevaban una semana hospedada en este hotel de cuatro estrellas, y este mismo martes tenían previsto regresar a Reino Unido, aunque ahora prolongarán su estancia en España hasta que el bebé reciba el alta médica.