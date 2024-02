Así ha rechazado el PSOE de San Fernando dar más medios a la Guardia Civil para luchar contra los narcos

Vergonzoso rechazo el que ha hecho el PSOE este viernes en el Pleno del Ayuntamiento San Fernando (Cádiz) para pedir más medios para la Policía Nacional y para la Guardia Civil en la zona de Campo de Gibraltar, golpeada violentamente por los narcos. Ni siquiera la tragedia de Barbate, en la que fueron asesinados dos agentes de la Guardia Civil, ha provocado un cambio de rumbo de los socialistas, que con su mayoría absoluta han logrado tumbar la moción presentada por el grupo municipal del PP para reclamar tanto la declaración de la Zona de Especial Singularidad para la provincia de Cádiz como más medios y recursos para los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la lucha contra el narcotráfico.

La excusa que han puesto los socialistas para tumbar una moción a todas luces lógica es que uno de sus puntos incluía pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, lo único cierto es que el PSOE ha sido el único partido que se ha opuesto a la moción, que sí ha contado con los votos positivos del PP, Vox y hasta de AxSí, de tinte andalucista.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Fernando, María José de Alba, ha replicado a los socialistas que «únicamente intentáis salvar las espaldas a Marlaska y de Pedro Sánchez». Vox y AxSí, por su parte, no han dudado a la hora de sumarse a la petición de dimisión del ministro Marlaska tras lo ocurrido hace dos semanas en Barbate.

AxSí, de hecho, ha lamentado que el gobierno socialista de San Fernando «no haya estado a la altura de las circunstancias» tras el asesinato del agente de la guardia civil nacido en San Fernando y ha reclamado «algún tipo de reconocimiento» a título póstumo desde el Ayuntamiento.

La popular María José de Alba, instantes antes de la votación que ha tumbado el PSOE, ha recordado que «es importante que esta zona de especial singularidad se instale, por todo lo que significa, aunque el ministro de Interior siga diciendo que no». En este sentido, ha subrayado que «estamos a muy pocos kilómetros de donde se hace más hachís. Por tanto, no entendemos por qué el ministro una y otra vez se niega a declarar esta zona. Por otro lado estamos hablando de que se comprometen vehículos para la zona de Cádiz, para que no se espachurren a la primera de cambio… Son promesas que no llegan. El Ministerio de Interior no mira para la zona y no podemos eliminar por tanto ese punto -el de la petición de dimisión a Marlaska-«.