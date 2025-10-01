Andalucía ya mira a España de tú a tú: Moody’s eleva su rating y lo equipara al Tesoro por primera vez

La prestigiosa agencia internacional de rating Moody’s ha elevado dos escalones la calificación crediticia de Andalucía, que pasa de Baa2 a A3 con perspectiva estable, lo que la sitúa por primera vez en el mismo nivel que el Tesoro Público de España. Moody’s premia así la disciplina fiscal y la gestión la de deuda del Gobierno de Juanma Moreno, lo que abarata el coste de su financiación y abre la puerta a más inversores.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha celebrado este «gran hito para Andalucía» y ha destacado que Moody’s reconoce «la buena gestión de las finanzas de la comunidad, la disciplina fiscal-presupuestaria y la gestión prudente y rigurosa de los recursos financieros públicos». La Junta recalca que es la primera vez en dos décadas que la comunidad obtiene una calificación A3.

«Los andaluces estamos de enhorabuena. Después de muchos años, estamos convergiendo con España en numerosos indicadores económicos y sociales (PIB per cápita, empleo, reducción de la pobreza), y ahora podemos hablar de tú a tú al Gobierno de España en reputación financiera», ha señalado la consejera en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Por primera vez en la historia, Moody’s equipara a #Andalucía con la calificación del tesoro público de España: subimos dos escalones en la calificación crediticia, hasta A3, el nivel más alto en dos décadas Confianza, estabilidad y seguridad, claves para este nuevo logro. pic.twitter.com/K9crxgAJe2 — Carolina España (@CarolinaEspanaR) October 1, 2025

Carolina España ha indicado que la subida de dos escalones en la calificación crediticia de Andalucía es un «espaldarazo» a la «transformación» de la comunidad, «en buena parte gracias a la política económica» impulsada por el equipo de Gobierno de Moreno. «Permitirá mejorar las condiciones de acceso de Andalucía a la financiación de la deuda en los mercados», ha añadido.

El Ejecutivo andaluz subraya que la nota A3 implica alta calidad crediticia y bajo riesgo de impago, lo que ampliará la base inversora y abaratará el coste de la deuda al estrechar el diferencial frente al Tesoro. También facilitará ofertas de financiación bancaria –vía préstamos bilaterales– a un coste menor.

Como antecedente, en 2023 Standard & Poor’s elevó el rating andaluz de BBB+ a A- con perspectiva estable «por su gestión prudente de la deuda y compromiso con la estabilidad presupuestaria». Andalucía no alcanzaba el grado single A desde 2012.