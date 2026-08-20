Andalucía: cielos nubosos y tormentas con vientos fuertes, según AEMET

Las condiciones meteorológicas para hoy, 20 de agosto de 2026, en Andalucía se caracterizan por cielos que irán de poco nubosos a nubosos, especialmente en el interior oriental, donde se esperan tormentas y chubascos, más intensos en las sierras por la tarde, incluso con granizo y rachas de viento muy fuertes. En el resto de la región habrá intervalos de cielos nubosos y chubascos ocasionales, con un notable descenso de las temperaturas en el interior oriental. Los vientos serán moderados a fuertes en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de agosto

Cielos nublados con sol emergente en Sevilla

El cielo se despereza perezosamente y en Sevilla, la jornada de hoy traerá cielos bastante nublados. La mañana, con un aire fresco, tiene todas las de ganar en cuanto a lluvias, por lo que es recomendable llevar algún impermeable ante la posibilidad de chubascos. Con una temperatura mínima que rondará los 20 grados, la sensación térmica podría sentirse un poco más elevada, haciendo que el inicio del día tenga un carácter húmedo y cargado.

A medida que avance el día, los cielos se despejarán gradualmente, dejando al sol entrar como un invitado esperado. Después del mediodía, aunque habrá un leve riesgo de lluvia, se podrán disfrutar temperaturas agradables que alcanzarán los 30 grados. Con el viento soplando suave desde direcciones variables a unos 20 km/h y una humedad que irá disminuyendo, Sevilla brindará un ambiente más cómodo al caer la tarde. Con el sol asomando en su esplendor al inicio de la jornada y despidiéndose a las 21:09, la luz del día se alargará generosamente y permitirá disfrutar de un agradable final.

CÃ³rdoba: ambiente inestable con probabilidad de lluvia

En Córdoba, la jornada se presenta intensa y revuelta, como si el cielo hubiera decidido expresarse en todas sus facetas. Las nubes grises se ciernen amenazantes sobre un amanecer fresco, mientras el viento sur sopla con fuerza, dando la bienvenida a un día marcado por la inestabilidad.

A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia asciende al 60%, con temperaturas que apenas superan los 20 grados. Sin embargo, la tarde promete aumentar la intensidad, con chances del 80% de lluvias y ráfagas de viento que alcanzarán los 40 km/h. Con una sensación térmica que podría descansar en los 32 grados, es prudente recordar llevar paraguas y abrigarse ante el fresco que se avecina.

En Huelva, ambiente templado con nubes dispersas

El tiempo presenta un ambiente templado con tranquilidad en el cielo, aunque se podrán observar algunas nubes dispersas a lo largo del día. A pesar de las elevadas probabilidades de lluvia, el viento soplará suavemente del sureste, contribuyendo a un día dinámico pero sin grandes sorpresas climáticas.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de un café al aire libre. Aprovechar este ambiente relajado puede ser la mejor manera de conectar con el ritmo diario y disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece el entorno.

Probabilidad de lluvia y nubes en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz se presenta con una probabilidad del 100% de lluvia durante la madrugada y hasta el mediodía, lo que apunta a un inicio de día húmedo y pesado. A medida que avanzamos hacia la mañana, el cielo estará nublado, con temperaturas que rondarán los 23°C y una sensación térmica máxima que puede llegar a los 28°C. El viento soplará del sur a 20 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 35 km/h, por lo que se recomienda tener precaución.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a un 30%, mientras que el cielo se mantendrá bastante despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 27°C, lo que sugiere un ambiente más fresco y agradable, ideal para disfrutar de la luz del sol que aparecerá desde las 7:46 hasta las 21:09, brindándonos más de 13 horas de claridad. Sin embargo, la humedad podría hacer que la sensación térmica sea perceptiblemente más cálida.

JaÃ©n: cielos cubiertos y lluvias intensas

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una temperatura que ronda los 20 grados. Mientras el viento sopla suavemente del sur, la sensación térmica se mantiene cómoda, aunque la probabilidad de lluvia incrementa a medida que avanzamos hacia el mediodía. A lo largo del día, el tiempo empeorará, con cielos más oscuros y lluvias intensas por la tarde-noche, donde las temperaturas llegarán a alcanzar los 31 grados. Se recomienda llevar paraguas y vestir ropa impermeable para no dejarse sorprender por las precipitaciones.

Cielo nublado y chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo nublado y temperaturas frescas que rondan los 23 grados. A medida que avance la jornada, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 33 grados por la tarde, acompañados de vientos del sur a 20 km/h. Sin embargo, se anticipan chubascos intermitentes desde media mañana, lo que podría dar paso a una tarde con precipitaciones puntuales.

Con el aumento de la humedad, que alcanzará hasta el 75%, es recomendable llevar un paraguas si se tiene planeado salir en la tarde-noche. Aunque la mañana comienza templada, la sensación térmica puede variar y hacer que se sienta más fresco, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios del día.

Granada: ambiente gris con probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 21 grados. La bruma puede ser notable, acompañada de una sensación térmica más intensa gracias a la alta humedad. A medida que avanza el día, las nubes se intensificarán y la probabilidad de lluvia se hará más evidente, especialmente por la tarde-noche, cuando se espera un ambiente gris y lluvioso. Se recomienda llevar paraguas y vestirse con ropa impermeable para afrontar el tiempo cambiante.

AlmerÃ­a: cielos despejados y chubascos posibles

El cielo de esta mañana se presenta despejado, aunque la temperatura inicial es fresca, marcando 25°C. A medida que avanza el día, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 33°C en la tarde, mientras el viento del sureste soplará con una media de 35 km/h, creando una sensación térmica calurosa.

Hacia el mediodía, podrían aparecer chubascos intermitentes, con una probabilidad del 35%, pero los cielos se mantendrán despejados por la tarde, donde la posibilidad de lluvia disminuye significativamente a un 10%. Se recomienda un abrigo ligero en las primeras horas, pero estar hidratado y protegido del sol durante la tarde.