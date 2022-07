Alfonso Guerra tacha de «surrealista» la coalición PSOE-Podemos en la que «el Gobierno ataca al Gobierno»

El socialista Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno y exdiputado del Congreso por Sevilla durante casi cuatro décadas, ha tildado este martes de «surrealista» la situación que atraviesa actualmente el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, marcado por las continuas discrepancias con sus socios de Unidas Podemos, y ha puesto en duda la estabilidad de la coalición socialcomunista.

«La impresión que da es que es una coalición en la que el Gobierno ataca al Gobierno, una cosa surrealista», ha manifestado el que fuera uno de los pesos pesados del PSOE de Felipe González. Sobre las relaciones entre los socios del Ejecutivo central, Guerra ha asegurado que «un gobierno de coalición no tiene más de un presidente, todos los ministros son nombrados por éste», si bien los continuos ataques de Podemos evidencian la fragilidad de la alianza PSOE-Podemos. El último de los enfrentamientos entre ambos ha tenido lugar tras el aumento del gasto en Defensa y el acuerdo con EEUU para incrementar el número de destructores americanos en la base de Rota (Cádiz).

Guerra se ha expresado en estos términos a preguntas de la prensa antes de comenzar los cursos de verano de la Universidad de Málaga (UMA) en la localidad de Vélez-Málaga, donde el socialista ofrece la conferencia Miguel Hernández, la inocencia y el compromiso.

El que fuera vicesecretario general del PSOE entre 1979 y 1997 ha explicado que cuando se formó el primer gobierno socialista en diciembre de 1982, en la primera reunión del Consejo de Ministros «hubo un ministro que preguntó ‘aquí cómo se vota’ y yo dije que, en democracia, en los gobiernos no se vota; la única persona investida por el Congreso de los Diputados es el presidente y él nombra a los ministros y los desnombra».

«Esto no es que tenemos mayoría o minoría, la última palabra la tiene siempre el que está investido de la autoridad del Congreso», ha recalcado. Es por ello que ha incidido en que «un gobierno de coalición no tiene más de un presidente» y «todos los ministros son nombrados por el presidente». «Si no fuera así, si lo nombra otro, entonces no es un gobierno de coalición, es un gobierno de cuota, que nada tiene que ver. La impresión que da es que es una coalición en la que el Gobierno ataca al Gobierno… es que es una cosa surrealista», ha enfatizado.

Preguntado por el resultado de las elecciones andaluzas, Guerra ha declinado pronunciarse al respecto, interpelando a los periodistas si «no hay otros momentos para hablar de eso que cuando venimos a hablar de Miguel Hernández». El socialista ha apuntando que el poeta «no merece que lo borren ustedes para hablar de unas elecciones con cosas que ya he dicho», por lo que ha apostado por «restringirnos y hablar de Miguel Hernández».

Guerra también ha sido cuestionado sobre la Ley de Memoria Histórica, y aunque ha dicho que no la conoce -sólo lo que ha salido en los medios de comunicación-, ha señalado que un factor primordial es concretar «cuándo acabó el franquismo, en el 75, en el 77, en el 78 con la Constitución… Hay quien piensa que acabó en el 83 y quien piensa eso es uno de los que jaleaba a los asesinos en el País Vasco, es muy difícil de entender», ha zanjado.