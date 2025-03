La alfombra roja del Día de Andalucía: las celebridades que han asistido al acto del 28F en Sevilla

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha sido este viernes 28 de febrero el punto de encuentro para celebrar el Día de Andalucía, y no han faltado caras conocidas en un acto que ha tenido de todo: desde el discurso de Juanma Moreno exigiendo a María Jesús Montero una financiación justa con «euros contantes y sonantes» que ha levantado al público de sus asientos, hasta la entrega de medallas a figuras como Pablo Alborán, Jesús Navas o María del Monte. Moreno, presidente de la Junta, ha presidido la gala, con Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE-A, escuchando desde primera fila en su primer 28F en ese cargo la sonora ovación que ha recibido el también presidente del PP andaluz (PP-A). Y entre los asistentes, también ha estado Eduardo Inda, director de OKDIARIO, atento a cada momento de una mañana que ha juntado políticos, periodistas, artistas, deportistas y todo tipo de caras ilustres.

La jornada ha arrancado a las 10:00 en el Parlamento, con un Pleno institucional que ha tenido que esquivar la lluvia. Nada de izado de bandera en la fachada del antiguo Hospital de las Cinco Llagas; en su lugar, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ha tocado el himno en el Patio del Recibimiento, con la bandera ya en su sitio. Jesús Aguirre, el presidente de la Cámara, ha estado al mando, acompañado por los diputados de Vox, incluida Cristina Jiménez, vicepresidenta tercera de la Mesa, que luego se ha pasado por el Maestranza.

Pero no todos han seguido el guion: Por Andalucía y Adelante Andalucía han preferido quedarse fuera y unirse a una protesta frente al Parlamento con la Plataforma Andalucía 28F. A las 12:00, el Maestranza ha abierto sus puertas para lo gordo. Juanma Moreno ha subido al estrado y ha soltado un discurso directo, pidiendo recursos de verdad para Andalucía y avisando a Montero de que no va a aceptar «ilusionismo contable» que no construya hospitales ni carreteras. El teatro entero se ha puesto en pie para aplaudirle. Montero, sentada cerca, ha encajado el mensaje mientras el debate sobre la deuda autonómica sigue en el aire.

Luego ha llegado el turno de las distinciones: Pablo Alborán ha recogido su medalla de las Artes y ha cerrado la gala cantando el himno al piano; Jesús Navas, nombrado Hijo Predilecto, ha hablado de su familia con el cariño de siempre; y María del Monte ha sacado la guitarra para cantar Cántame, haciendo que Aguirre se marcara unos pasos entre aplausos. Eva González, al frente de la presentación, se ha emocionado hasta las lágrimas viendo a Manu Sánchez recoger su medalla a los Valores Humanos.

En las butacas, más nombres de peso. Cayetano Martínez de Irujo ha llegado con Bárbara Mirjan, su pareja, y se les ha visto charlando antes de que empezara todo. Toñi Moreno ha estado por ahí, saludando a conocidos, y Rosauro Varo, empresario, también ha pasado por la alfombra roja. Eduardo Inda ha acudido como invitado para asistir a la entrega de las medallas a los premiados: Pilar Manchón ha recogido su título de Hija Predilecta, Karina ha cantado En un mundo nuevo, y Anastasiya Dmytriv ha representado el deporte. Federico Linares, Javier González de Lara, Carmen Nestares, Casiana Muñoz, María del Mar García Beltrán, Medina Azahara y el pueblo gitano han completado una lista que ha dado mucho que hablar en este 28F sevillano.