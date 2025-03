El abogado de ‘La Manada’: «Quizás Montero redujo penas a agresores al prever condenas a sus machos alfa»

Esta semana conocíamos que la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra accedía a la petición de otros dos miembros de La Manada, condenados por un delito continuado de violación grupal en los Sanfermines de 2016, y reducía de 15 a 14 años sus penas de cárcel merced a la Ley del sólo sí es sí, conocida popularmente como la Ley Montero, de la que derivan ya más de mil rebajas de condena por la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual en un solo tipo. OKDIARIO Andalucía ha entrevistado a Agustín Martínez, abogado de La Manada, quien ha reflexionado acerca de la polémica Ley Montero y la posibilidad de que se haya creado esta normativa previendo que sus «machos alfa» Juan Carlos Monedero o Íñigo Errejón pudieran ser acusados o condenados precisamente por los delitos de agresión sexual o violación, es decir, de aquellos delitos beneficiados por la ley impulsada por el partido que ellos mismos fundaron.

En sendas resoluciones judiciales, que pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la Sección Segunda de la Audiencia provincial considera «jurídicamente obligado» seguir la doctrina jurisprudencial dictada en julio de 2024 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que entonces confirmó la rebaja de 15 a 14 años decretada en septiembre de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para el primero de los cinco condenados que lo solicitó.

«El problema es que, una vez el Tribunal Supremo ha establecido y ha dicho que sí a uno de ellos, hay que reducirle la condena a los otros cuatro también. Es que es exactamente igual», explica Martínez, que lamenta profundamente que el Gobierno de Navarra se plantee recurrir la rebaja de pena a estos dos condenados de La Manada. «Es inadmisible el comportamiento de la Comunidad Foral de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona. Y sólo se puede ver desde un punto de vista absolutamente ideológico y populista», reconoce el abogado.

La culpa, de Montero… y de Sánchez

«A la hora de achacar responsabilidades, parece que el foco siempre va a Irene Montero. Y no. No se equivoquen. Esto no es sólo de Irene Montero. Irene Montero es la que parió esto, por decirlo de una manera explícita, pero la comadrona era Pedro Sánchez. El que actuaba en el parto fue el Gobierno entero. Por lo tanto, la responsabilidad no sólo se puede achacar a Irene Montero, hay que achacársela al Gobierno que aprueba esta Ley y que después intentó corregir de manera bastante torpe», subraya Agustín Martínez.

Cuestionado sobre esta Ley y las acusaciones que varias mujeres están vertiendo durante las últimas semanas sobre Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, el abogado de La Manada indica: «¿Sabes qué pasa? Que ahora lo entiendo todo. A lo mejor Irene Montero, a lo mejor Ione Belarra, a lo mejor en Podemos, a lo mejor en el Gobierno, preveían que alguno de sus hombres, que alguno de sus machos alfa, iba a ser alguna vez condenado o acusado de agresión y dijeron: ‘Bueno, vamos a reducir la condena para que a estos les afecte menos’. Sé que es un poco cínico, sé que es un poco hiperbólico, pero bueno, piénsenlo. A lo mejor era por eso».