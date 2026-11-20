Según el Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, se establecen diversas reglas que tienen que ver con la indemnización para los trabajadores con más antigüedad de la empresa si son despedidos. Lo importante es que se computan los años de servicio. De esta forma, y según la norma, a igualdad de salario y tipo de despido, el trabajador con más antigüedad normalmente acumula una indemnización mayor, que es la que cobrará.

Los artículos 53 y 56 del Estatuto de los Trabajadores señalan las condiciones económicas que deben aplicarse en diferentes situaciones de despido. Ambos artículos toman como referencia los años de servicio del empleado, por lo que la antigüedad influye directamente en el importe que puede percibir. La legislación utiliza el tiempo de servicio como una de las variables para determinar la cantidad económica que corresponde al empleado. Así, cuántos más años haya trabajado una persona en una empresa, mayor será la cantidad acumulada, siempre dentro de los límites legales.

Despido: indemnización mayor a los trabajadores con más antigüedad

Estos artículos del Estatuto de los Trabajadores engloban:

Artículo 53.1.b: establece una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades, para los despidos objetivos procedentes.

Artículo 56.1: establece una indemnización de 33 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24 mensualidades, cuando el despido es declarado improcedente.

Luego también está el artículo 51, que regula los despidos colectivos y su indemnización mínima, vinculada a la prevista para el despido objetivo.

En el caso de este tipo de trabajadores, además, hay que tener en cuenta el régimen transitorio para determinados contratos anteriores al 12 de febrero de 2012. Se determina entonces que, en estos, puede ser necesario combinar los periodos calculados con 45 días de salario por año de servicio y los posteriores, calculados a 33 días.

Los motivos por los que empleados con más antigüedad pueden cobrar más

Cada convenio determina su propio sistema de cálculo de las indemnizaciones. La legislación utiliza los años de servicio como una de las variables para determinar la cantidad económica que corresponde al trabajador.

Así, cuantos más años haya permanecido una persona en una empresa, es decir, que tenga mayor antigüedad, mayor será la indemnización acumulada.

Para calcular todo ello, se tiene en cuenta la antigüedad y también el salario regulador, que sirve de base para calcular la compensación. Si se comparan dos trabajadores que llevan los mismos años trabajando en la empresa, pueden recibir cantidades diferentes cuando sus salarios son distintos.

Despidos e indemnización

La extinción del contrato de trabajo depende de varios factores. Por ejemplo, de que existen varios tipos de despidos, y cada uno determinará la indemnización por trabajador.

El despido objetivo procedente conlleva una indemnización de 20 días por año trabajado, mientras que el despido improcedente engloba una compensación de 33 días por año de servicio.

En cambio, el despido disciplinario declarado procedente no genera derecho a indemnización, pero el trabajador recoge y cobra el finiquito con las cantidades que tenga pendientes de cobro.

El despido objetivo procedente es la extinción de un contrato laboral por causas objetivas (regulada en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores en España) que cumple con los requisitos legales y que un juez valida como ajustada a derecho tras ser impugnada, según Capmay Abogados.

Sus causas son económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Afectan a la empresa y suponen la necesidad de amortizar el puesto de trabajo. también hay causas relacionadas con el trabajador. En Civic Abogados señalan que hay causas relacionadas con el trabajador.

Se incluyen la ineptitud sobrevenida del trabajador, entendida como la pérdida de las condiciones necesarias para desempeñar el trabajo que aparezca con posterioridad a su contratación o se conozca después de la misma.

También engloba la falta de adaptación a las modificaciones técnicas razonables operadas en su puesto de trabajo, siempre que la empresa haya ofrecido al trabajador la formación adecuada y hayan transcurrido al menos dos meses desde la introducción de dichos cambios o desde que el trabajador terminó la formación.

Por su parte, las causas presupuestarias engloban la insuficiencia de la dotación económica destinada a la financiación de planes y programas públicos gestionados por entidades sin ánimo de lucro, que impide la continuidad del contrato laboral vinculado a dichos fondos.

A destacar que un despido no es de por sí procedente, sino que tan solo puede ser declarado de ese modo por el juez cuando el trabajador lo impugna.