Sánchez, el ‘vendecoches’, hace negocio con la tragedia

Es una tomadura de pelo, una exhibición supina de insensibilidad. Ahora resulta que las ayudas del Gobierno a los damnificados por la DANA que asoló Valencia tienen más de negocio que de solidaridad. Hagan cuentas: Sánchez ha anunciado una ayuda de 465 millones de euros para la renovación de los 120.000 coches siniestrados. El Ejecutivo promete un total de millones que, dividido entre el número de vehículos, da una de cantidad de 3.875 euros por coche, de modo que la renovación del parque automovilístico destrozado permitirá a Hacienda recaudar en concepto de IVA 504, 1 millones de euros, partiendo de que el precio medio de un vehículo en España en septiembre era de 24.203 euros (incluido IVA). O sea, un negocio para el Gobierno de 40 millones de euros.

En definitiva, que lo que Pedro Sánchez, tan generoso él, les da con una mano, se los quita con la otra, pues el cambio de los vehículos por otros nuevos generará al Estado unos ingresos que compensarán con creces el importe de las ayudas. El PP ha solicitado que la ayuda ascienda a 10.000 euros por cada uno de los 120.000 coches afectados y que no se cobre el IVA en la compra, pero el Ejecutivo no está por la labor y argumenta que los vehículos que se adquieran no tienen que ser nuevos, como si la compra de un vehículo de segunda mano no estuviera sujeta a impuestos.

Se trata de un incentivo, añade Moncloa, que «podrá sumarse a las indemnizaciones que ya está empezando a pagar el Consorcio de Compensación de Seguros». Hombre, faltaría más, presidente. En definitiva, que te quedas sin coche y el Gobierno de Pedro Sánchez te aplica su particular Plan Renove: te doy migajas y te crujo a impuestos. Un plan de lo más progresista y solidario consistente en hacer negocio con la desgracia ajena. No es de extrañar que en Paiporta a Pedro Sánchez lo recibieran a barrazos.