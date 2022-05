José Antonio López: «No tenemos una respuesta cierta para afirmar que la viruela del mono no se contagia durante la incubación»

La OMS advirtió este martes que la situación en la que nos encontramos a nivel mundial ante el virus la viruela del mono “es preocupante porque no sigue los patrones típicos que hemos visto antes» y dejó claro que requiere una acción inmediata de los países para controlar el potencial de una mayor transmisión. No obstante, si miramos la evolución de las últimas décadas, en los últimos 30 años ha habido un número creciente de brotes de bacterias y virus. El neurovirólogo español José Antonio López Guerrero, profesor titular de virología en la Universidad Autónoma de Madrid y gran divulgador con obras como “Virus” o “Coronavirus. Anatomía de una pandemia”, nos calma ante la alerta de la OMS. No cree que la situación sea tan preocupante. “El patrón de expansión del virus no es el esperado”, pero ”la OMS hace titulares, unas veces más acertados que otros. Le costó mucho admitir que el coronavirus se transmitía por aerosoles cuando ya lo dábamos por hecho todos los científicos”, afirma, reconocoiendo que no tiene muy claro cuántos asesores de la OMS son todavía científicos e investigadores en activo.

“Hasta ahora se sabe que ni viruela ni monkeypox son virus de transmisión presintomática, pero no tenemos una respuesta cierta para la viruela del mono”, nos dice López Guerrero, luego no podemos afirmar que no se contagie durante la incubación.

Ahora mismo se ha demostrado que la vacunación contra la viruela protege contra la viruela del mono. Reino Unido o Francia han apostado por la vacunación en anillo (vacunar a los contactos estrechos de los contagiados para frenar la transmisión); Alemania, por su parte, ha realizado un pequeño pedido de 40.000 dosis; y España tiene 2 millones de vacunas ese viruela, pero ha descartado utilizarlas de momento. Salvo un motivo que justifique el cambio de criterio, el Gobierno ha comunicado que no se vacunará a la población general menor de 40 años.

“La vacuna clásica de la viruela tiene efectos secundarios desagradables en algunas personas, hace dos años una compañía danesa creó una vacuna, muy parecida, vaccinia que protege igual, pero con menos efectos secundarios. Por lo tanto sería la ideal”. Fue Bavarian Nordic, fabricante de Imvanex. La FDA dio su visto bueno en 2019 y la comercializa con el nombre de Jynneos. El problema es que no hay dosis suficientes para una eventual vacunación masiva.

La duda se cierne sobre su origen dada la coincidencia de que haya habido un brote simultáneo en 17 países de un virus con tan poca presencia hasta ahora. Durante los últimos años, ha habido brotes sueltos de la viruela del mono en la República Centroafricana, en la República Democrática del Congo y en Nigeria. “Hemos visto casos exportados a otros países desde Nigeria, muy esporádicos (de hecho, han sido menos de 10 casos). Pero es inusual ver tantos casos en otros países y ver la propagación de persona a persona en países no endémicos», afirma Tarik Jasarevic, portavoz de la oficina europea de la OMS. Lo curioso es que, además, han tenido lugar al mismo tiempo.

“En las mejores revistas del mundo se publican artículos presentando al virus como una posible amenaza bioterrorista”, nos recuerda López Guerrero.

Son numerosos los que rescatan las declaraciones de Bill Gates, en noviembre de 2021, alertando de la posibilidad de ataques terroristas mediante la alteración del virus de la viruela. ¿Gran casualidad? Nos responde quien mejor puede hacerlo, el entrevistado de hoy, prestigioso experto en la materia.