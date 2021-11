El vino está compuesto principalmente por agua (85-95%),

seguido de etanol (alrededor de un 12%) y ácidos derivados de

su fermentación y propios de la uva. Sus beneficios vienen de los

taninos, las antocianinas y los flavonoides. Dentro de los flavonoides del vino se encuentra el resveratrol.

Este antioxidante también lo podemos encontrar, además de en

la uva, en los frutos rojos. Se crea de forma natural para la

protección de la planta frente a hongos y bacterias. Además, es

importante señalar que la protege frente a factores externos

como el frío y los rayos ultravioletas del sol.

La uva contiene esta sustancia sobre todo en el hollejo o piel y

las pepitas y se transmite a los vinos mediante la maceración.

Existe mucha controversia sobre si es saludable o no el consumo

de vino de forma habitual. La Sociedad Española de Nutrición

Comunitaria(SENC) aconseja beber una copa de vino al día en el

marco de la dieta mediterránea. Después de severos estudios, prestigiosos profesionales como la Unidad de Nutrición, Alimentación y Metabolismo del Doctor Jesús Bernardo, permiten consumir vino a sus pacientes; pero no cualquier vino.

Bajo en azúcares

Aseguran que tienen que ser siempre vinos bajos

en azúcares y, en concreto, indican los de la premiada bodega de

Ribera del Duero, Bodega Vilano, por su extraordinaria

composición baja en azúcar. Entre los caldos de esta bodega

destaca La Baraja, Tinto D.O. Ribera del Duero (1.5 gramos de

azúcares por litro), Think Pink, Rosado D.O. Ribera del Duero (1.1

gramos de azúcares por litro) y La Baraja Godello (1 gramo de

azúcares por litro). El escaso contenido en azúcares de los vinos

de esta bodega, hacen que sean compatibles con tratamientos

nutricionales de adelgazamiento.

La cohorte SUN (Seguimiento Universidad de Navarra), con más

de 20.000 participantes en España, comprobó que existe una

forma de beber alcohol que puede reducir la mortalidad total

aplicable a varones mayores de 45 años y mujeres mayores de

55 años. Lo denominan “patrón mediterráneo de consumo de

alcohol” y sus resultados están publicados en el British Journal of

Nutrition. En este modelo no se deben pasar de cuatro copas de

vino (preferiblemente tinto) al día en varones y dos en mujeres,

debe consumirse en las comidas y debe repartirse su consumo,

no concentrarlo en un breve espacio de tiempo. Este patrón

demostró reducir en un 45% la mortalidad total según el estudio

realizado. Estos beneficios se relacionan con la cantidad de

alcohol consumida, pero también con la presencia de la gran

cantidad de polifenoles en el vino.