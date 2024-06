‘Desde el mañana’ quiere ser ‘Stranger Things’ pero se queda en una versión sosa de ‘Los protegidos’

Ya se ha estrenado Desde el mañana, una de las grandes apuestas españolas de Disney +. Una serie familiar sin alma y sin gracia que quiere ser Stranger Things pero se queda en una versión bastante anodina de Los protegidos. Dani Écija, el creador, apuesta por las aventuras fantasiosas con las que despuntó en esa obra curiosa y muy gozosa que fue Estoy vivo, pero, en esta ocasión, remueve el concepto hasta lo inverosímil y, lo que es peor aún, hasta el aburrimiento. Desde el mañana cuenta las peripecias de una doctora que, tras tocar una misteriosa piedra que está en el suelo de un armario de su casa, puede ver el futuro. Un guapo policía con un secreto del pasado (cómo no) le acompaña en sus aventuras para descubrir el misterio que rodea a la familia de ella (ricos y peligrosos, obviamente). Álex González y Marta Hazas encabezan el cartel. Y mientras que ella es lo mejor de la serie (en un papel que se sale un poco de lo que ha hecho la actriz hasta ahora), él se limita a lucir músculos (como siempre).

Trama y datos de producción

A los pocos días de mudarse a una nueva casa con su familia, Gabriela (Marta Hazas) descubre bajo el suelo de su despensa una veta de un mineral desconocido. Al tocarlo, produce en ella un extraño e inquietante fenómeno: Gabriela ve fragmentos del futuro y, en uno de ellos, la muerte de su hija Emma (Denisse Peña). Tras constatar que estos episodios no son fruto de un desequilibrio mental o físico, Gaby comenzará a luchar para cambiar el futuro de su hija con la ayuda de Andrés (Álex González), un inspector de policía que ha vivido una experiencia similar a la suya.

Desde el mañana está respaldada por un elenco de reconocidos actores españoles entre los que figuran Ramón Barea, Pablo Derqui, Cristina Marcos, Ana Fernández, Nuria Herrero, Jaime Zatarain, Valeria Alonso, Pino Montesdeoca, Amets Otxoa y Clara López. La serie destaca por la colaboración de varios directores como David Molina Encinas (episodios 1, 2, 7 y 8), Antonio Hernández (episodios 3, 4 y 5) y Álvaro Vicario (episodios 5 y 6).

Producida por Good Mood Productions, la serie cuenta con Daniel Écija como productor ejecutivo y showrunner. La producción ejecutiva y el equipo de guionistas incluyen nombres como Javier Lorenzo, David Molina Encinas, Andrés Martín Soto, Veronik Silva, Tomás J. Salmerón, Ignacio Campón, Inés París y Alberto Úcar. Desde el mañana es la más reciente creación de Good Mood, la productora fundada en 2017 por Daniel Écija. Conocida por éxitos como Cristo y Rey, Estoy Vivo y La Valla.

Cuando mezclar no sale bien

Mezclar fantasía con investigaciones policiales, drama familiar, costumbrismo, tramas amorosas y personajes de distintas edades para cubrir el mayor espectro de público posible es un clásico de la narrativa popular. Nada nuevo bajo el sol. Siempre y cuando uno no se aburra, todo es consumible. Y aquí llegamos al truco. Para entretener hay que crear un mundo (da igual el que sea) con unas normas muy sólidas, personajes con los que empatizar y, sobre todo, veracidad. No hay que ser realistas, hay que ser creíbles. En esto es en lo que falla Desde el mañana, una serie con elementos que podrían ser atractivos pero que se exponen sin ton ni son, sin orden.

Una mujer encuentra, en su casa nueva, un trozo de suelo sin arreglar, del que sobresale una piedra bastante grande, la toca y ¡zas! tiene una premonición. Vale, puede colar. El problema es lo que pasa después. ¿Si tanto miedo le tiene a esa piedra por qué no la tapa con una tablilla o una sábana o lo que sea para que su familia no corra riesgos? Como estas preguntas hay miles. Es ahí, cuando el espectador empieza a no creerse la trama por detalles que, en realidad, no son pequeños, donde se pierde el interés.

La serie está diseñada para ser emitida hace 20 años en una televisión en abierto. La estructura es la misma que la de Médico de familia pero con superpoderes. Hay padre, madre, adolescente rebelde, niño y abuelo. Hay tramas amorosas, chico mono rebelde y malos muy malos de esos que miran con intensidad mientras suena una música siniestra. Desde el mañana no se ve mal, no llega a dar vergüenza ajena, pero se olvida al segundo de consumirla. Este es el error de muchos creadores de mainstream: infravaloran al espectador moderno. Un producto familiar no tiene porqué ser anodino. Podemos revisar los arquetipos de siempre pero, a estas alturas, con toda la oferta que hay a diario, deberíamos arriesgarnos más.

Lo mejor: Marta Hazas

El reparto de Desde el mañana se mueve también por el ámbito de los tópicos. Los personajes son los arquetipos de siempre (el guapo misterioso, la amiga cómica – y lesbiana-, el villano con cara de villano, la heroína estoica que va siempre impecablemente peinada y maquillada…), por lo que el casting también. De todos, la mejor es la protagonista. Es cierto que Marta Hazas es la elección obvia para este personaje pero, acostumbrados siempre a verla en papeles más amables y sosos, ella defiende a una Gabriela mal hablada, fuerte y muy humana. Cierto es que se pasa el tiempo anclada en el mal humor pero a partir del capítulo tres, empieza a suavizarse y ahí se demuestra lo solvente que es Hazas como actriz.