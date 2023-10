Álex González comenta la foto de esta famosa española y revoluciona las redes

Muchos espectadores piensan que Álex González es uno de los actores más atractivos de España. Tiene 43 años y lleva gran parte de su vida dedicándose al mundo del espectáculo. Y lo cierto es que ha protagonizado proyectos de muchos tipos, pero todo el mundo le recuerda por el papel que interpretó en ‘El Príncipe’. Es una de las joyas de su carrera, aunque ha participado en otras series tan importantes como ‘Vivir sin permiso’. Eso sin contar su faceta como creador de contenido. Acumula dos millones de seguidores en Instagram, por eso lo último que ha pasado ha tenido tanta repercusión.

Álex González se ha puesto en contacto a través de la citada red social con la cantante del momento. Le ha puesto un comentario en su última fotografía y ahora el público quiere saber qué tipo de relación hay entre ellos. Antes de desvelar la identidad de la protagonista de esta noticia debemos tener en cuenta un aspecto importante. El actor siempre ha dejado su vida privada al margen de las cámaras, pero no puede evitar que sus pasos llamen la atención de los espectadores, de ahí que los paparazzi estén muy pendientes de él.

La famosa que ha revolucionado todo

Álex González siempre ha guardado las distancias y lo cierto es que los medios han respetado sus límites porque nunca ha jugado con su vida privada. No obstante, su último movimiento ha desatado una gran polémica y es imposible no comentarlo. La famosa con la que se ha puesto en contacto es Rosalía, una artista internacional que convierte en oro todo lo que toca. La intérprete ha publicado una serie de fotografías y Álex le ha dedicado unas palabras muy curiosas. Concretamente le ha puesto: «Tan bonita que amenaza».

Rosalía está en el punto de mira porque todo el mundo quiere saber en qué momento se encuentra su situación sentimental. Ha terminado su historia de amor con Rauw Alejandro y su querida audiencia está deseando que vuelva a encontrar el amor. De hecho se ha llegado a rumorear que la cantante le había dado otra oportunidad a su ex. No obstante, este dato no está demostrado y lo único que hay confirmado hasta la fecha es que la catalana disfruta de una época diferente.

La relación entre Álex González y Rosalía

El actor le ha mandado un mensaje muy significativo que puede confundir a la audiencia, pero realmente hay una explicación. La frase que ha escrito hace referencia a una de las canciones de Rosalía. Este tema se llama ‘Pienso en tu mirá’ y está basado en un romántico romántico. Ahora solamente hace falta saber por qué González ha elegido estas palabras. ¿Está lanzando una indirecta?

Rosalía vuelve a hacer historia

Rosalía disfruta de un ejército de fans incomparable. Su cuenta de Instagram tiene 28 millones de seguidores y esta cifra no deja de aumentar. Esa es la razón por la que el comentario de Álex González ha tardado un tiempo en despertar el interés del público. La intérprete publicó su famosa fotografía escribiendo: «Te tiro un beso». Más adelante González le contestó y ahora todo el mundo quiere saber qué hay entre ellos, pero ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.