El grupo 'Los dependentistas' de Sevilla han llegado con su chirigota al Carnaval de Cádiz con un objetivo muy claro: "españolizar". Arremetiendo con los deseos separatistas de Cataluña, los chirigoteros han defendido la unidad de España sin dejar títere con cabeza de todos los independentistas y sus 'amigos', como Pablo Iglesias y su casoplón.

La chirigota de Sevilla ‘Los dependentistas‘ han arrasado en el teatro Falla con su ingenio dentro del certamen que cada año se da cita dentro de las fiestas del Carnaval de Cádiz.

Con barbas pintadas de amarillo y rojo y ataviados con trajes y zapatillas de la bandera de España, el grupo ha dedicado sus estrofas a la crisis de la independencia de Cataluña con la gracia e ironía típica de la chirigota. Y en su repaso a la política nacional y en concreto, a los partidos que ‘apoyan’ la autodeterminación de alguna forma, parte de las críticas han recaído sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias. La nueva residencia de Iglesias y su compañera Irene Montero en Galapagar ha sido la diana con la canción de la serie infantil Marco como ‘banda sonora’.

“En un pueblo madrileño al pie de la montaña, vive vuestro amigo Pablo, en una humilde morada, con tan sólo cuatro baños y con una piscina na’ más, y aunque se ha subido el sueldo, no tiene pa’ una mansión, Pablo tiene que vivir ¿cómo puede ser? ¡en un cuchitril!”

Puigdemont, Rufiàn, Pedro Sánchez… ‘Los dependentistas’ no han dejado títere con cabeza con la crítica a la autodeterminación de Cataluña y los ‘amigos’ de ésta. La música de fondo de la conocida canción ‘Hay que venir al Sur’ de Raffaella Carra ha servido a los chirigoteros para animar a los separatistas a sentise español y catalán.

“Para ser buen español hay que venir al sur y ver el clima que vive cualquier andaluz, mucho cante, mucha fiesta y mucho bar y la ayuda familiar. Para ser buen español hay que venir al sur y verás como no vas a independizarte tú y vente a Cádiz por el Carnaval, tómate una Cruzcampo y al carajo Rufiàn, serás como nosotros: español y catalán”.

Los símbolos típicos de España, como el toro de Osborne o las corridas taurinas, también han formado parte de los claims de esta chirigota con la que este grupo de sevillanos han llegado para “españolizar”.

Esta es la transcripción del inicio de la chirigota:

“Será que aunque yo nací català y de chico ya flipaba con los goles que metía Santillana, que siempre he creído en la unidad que yo fui que en la Diada en el minuto de silencio puso el himno de España; Y no me importa demostrar mis emociones, al ver al toro de Osborne se me caen dos lagrimones, churi chu churi, español y català; churí chu churi, yo vengo a españolizar;

Bona nit! mi nombre es el Carles, català català català, Pujol y Piqué por papà,y Busquet Bernadet por mamá pero soy español por los cuatro costaos Sí, a los cuatro acostao, que yo soy español, eh? para mi todo lo español es de lujo, mira si soy español que si veo un castellets, para abajo lo empujo y por eso he venido a la Rambla para convencer al independentista pa’ venderle cositas de España pa’ que se vuelva un españolista pero desde que he abierto la tienda he vendido muy poco y me he llevado un chasco ojalá que me vaya mejor la que he abierto en el País Vasco. Soy el dependiente de esa tienda de souvenirs, si tú quieres ser español susvenís, susvenís, susvenís.

Vendo toritos, ay toritos guapos, pa que los guarden, como toro en paño. Vendemos tazas, también carteras, vendo paraguas y un abridor. También imanes pa la nevera y la flamenca del televisor. Sombrero y chubasquero, Cintas del Fary y de Pelé. Soy el friki españolito, el azote de Puigdemont y de los que en Cataluña van renegando de lo español. Quieren independizarse porque van a vivir mejor y ahora como el pan en tumaca lo hacen sin hacer el amor. Ya no hay toros ni corridas eso sí que es una aberración.”