Podemos celebra su 6-D con un grupo que canta: “¡Feminazi me han parido! ¡Machirulo escóndete!”

Podemos celebrará la Constitución a su manera en el Ateneo desde las 13:00h Pablo Iglesias acudirá antes al acto oficial del Congreso de los Diputados

Podemos ha organizado una jornada alternativa a la tradicional celebración del Día de la Constitución que tiene lugar en el Congreso de los Diputados. Los morados han convocado en el Ateneo de Madrid unas actividades con las que pretenden reivindicar una España “feminista, republicana y democrática”. Para la celebración han invitado al grupo Tongo, una formación musical que canta “¡Feminazi me han parido! ¡Machirulo escóndete!”.

La formación, de estilo latino fusión, lanzó esta canción con motivo del día contra la violencia de género. “No soy madre por defecto, ni he nacido pa’ esperar. Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal”, cantan. “Llámame “loca del coño”, no me puedes detener”, añaden en sus versos.

El grupo será el encargado de amenizar el evento organizado por Podemos, donde se “debatirá y reflexionará sobre la necesidad de una Constitución feminista y ecologista; la república y la plurinacionalidad como alternativa constituyente; o la cuestión social, la soberanía y Europa en la Constitución”.

Los dirigentes de Podemos han confirmado su asistencia a los actos oficiales en el Congreso, por lo que tendrán que compaginar ambos lugares. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, será el encargado de cerrar esta jornada y los diputados Sofía Castañón, Juantxo López de Uralde, Manolo Monereo, Gloria Elizo y Marcelo Expósito, además de la secretaria de Políticas Sociales de Podemos, Pilar Garrido, participarán en el mismo.

La jornada dará comiendo a la una del mediodía, hora aproximaba en la que acabarán los actos oficiales del Congreso de los Diputados. De esta manera, los de Podemos se saltarán el cocktail y acudirán directamente a su actividad alternativa.

En el comienzo se hablará de la Constitución desde una perspectiva feminista y ecologista, luego habrá una charla sobre “la cuestión social, la soberanía y Europa”, seguida de un coloquio sobre la “república y la plurinacionalidad”. El cierre de la jornada correrá a cargo de Pablo Iglesias para, finalmente, escuchar la actuación del grupo de música en cuestión.