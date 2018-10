Calvo se queja de que la Constitución “sólo tuviera padres y no madres”

La vicepresidenta del Gobierno coincide con Podemos: "Esto es bastante poco comprensible" Apunta a una reforma de la Carta Magna para "constitucionalizar derechos de las mujeres"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, arremetió este martes contra los padres de la Constitución porque todos ellos eran hombres. Durante su comparecencia en la Comisión para la Calidad Democrática del Congreso de los Diputados, la número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez criticó que en aquella mesa -formada por Manuel Fraga (AP), Miquel Roca (CDC), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Gabriel Cisneros (UCD), José Pedro Pérez Llorca (UCD), Miguel Herrero de Miñón (AP) y Jordi Solé Tura (PCE)- no hubiera “madres”.

En su réplica a un planteamiento de la diputada de Unidos Podemos-En Comú-En Marea Sara Carreño, Calvo respondió así: “Señora Carreño, se lo agradezco mucho. Y ha hecho usted un análisis: éstos son los padres de la Constitución, que curiosamente no tuvo a madres. Esto es bastante poco comprensible, pero no volverá a ocurrir, usted y yo lo sabemos”, manifestó. Calvo volvió la mirada hacia atrás para poner el foco en los retratos de los padres de la Carta Magna que hay en la Sala Constitucional del Congreso, la que este martes acogió su comparecencia en la Comisión para la Calidad Democrática.

La vicepresidenta, especializada en Derecho Constitucional, continuó diciendo que ello “no volverá a ocurrir porque usted ha dicho algo que a mí me resulta muy importante: hay que constitucionalizar derechos de las mujeres, que en algunos aspectos y sobre el principio de igualdad son diferentes y necesitamos que estén constitucionalizados para que no bailen”.

Por su parte, la diputada de la formación de Pablo Iglesias había advertido a la número dos del Gobierno que “esperamos no solamente modificar la cuestión territorial sino también garantizar derechos que ahora mismo no están en ese texto, como serían los que acabo de decir, y también, por qué no, los derechos de las mujeres, por ejemplo; las mujeres quedamos fuera de ese texto, en su participación, como podemos ver aquí en esta sala, en los cuadros”.

“Madurez”

En este contexto, la ministra socialista de Igualdad aseguró que después de 40 años la democracia española tiene la “madurez” para afrontar una reforma constitucional porque “mucha gente joven, hombres y mujeres jóvenes, sienten la necesidad de participar” en esa revisión. Junto a ello, llamó a tener la “inteligencia y la responsabilidad histórica” de saber en qué se puede mejorar la Constitución y en qué no.