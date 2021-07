La responsable de Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos, lamenta las consecuencias de las pésimas negociaciones del Gobierno de España ante la nueva Política Agraria Común (PAC) y critica que en ellas “se anteponga” la “ideología electoralista” del PSOE sobre “los intereses de los agricultores y ganaderos españoles”.

En una entrevista en el programa “Las cuentas claras” de OKDIARIO TV, Marcos destaca que el Ejecutivo “está permanentemente anteponiendo la ideología al interés del campo español, al interés del medio rural, a la economía, para que podamos sobrevivir con la actividad económica en los pueblos”.

Además, subraya que “el Gobierno de España, primero, pinta poco en Europa y, después, desde luego, no prioriza los intereses de los agricultores y ganaderos españoles”, al tiempo que recuerda que “ni por fondos ni por contenido”, es “lo que hubiera negociado el Partido Popular”. De hecho, “habiendo menos dinero en Bruselas en época de crisis”, el PP “logró más para el campo español” y para “los bolsillos de los agricultores y ganaderos españoles”.

Ahora, “en un momento expansivo” en el que “Europa está poniendo más dinero a los países” y “habiendo mucho más dinero para el campo español, le llegan 5 000 millones de euros menos”. “Esto no se entiende. Pero no sólo por los fondos de la PAC. Estamos viendo la mala negociación de los presupuestos y el ninguneo del gobierno socialista hacia los toros y ganaderos”.

“De los 140.000 millones de euros de los fondos (de recuperación) de Generation, resulta que a este sector, que representa más del 11 por ciento del PIB, le dejan el 0,75 por ciento”, es decir “una miseria”. “Es que ni una limosna llega a ser”, lamenta.

Los países de la Unión Europea dieron luz verde esta semana al acuerdo alcanzado hace unos días por las instituciones europeas sobre la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027, una reforma que pretende responder a los retos ambientales y climáticos a través de una producción más sostenible.

Esta PAC es más ideológica que agraria, defiende. “Tenemos un problema porque hay muchísimas más exigencias ambientales que cumplir y muchísimo menos dinero para poderlas cumplir. Esto que es un problemón para el sostenimiento de las explotaciones”.

Además,»tenemos el problema de que, en España, el Gobierno no ha conseguido un acuerdo nacional con las comunidades autónomas y los agricultores. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que han negociado, ni qué es lo que ha defendido en Bruselas”. “Otros países ya lo tienen. Francia y Alemania ya tienen ese pacto nacional como es normal”. “En Bruselas el Gobierno socialista ha ido solo, sin modelo y sin saber lo que estaba negociando”.

Desde el Partido Popular destacamos que el sector agrario ya contribuye de una forma muy decidida al sostenimiento ambiental y a la mejora del medio ambiente, por lo que estima que algunos de los condicionantes que se exigen en esta PAC son excesivos para el sector.

Gobierno irresponsable e ideologizado

Además, “esta nueva PAC que se ha cerrado en Bruselas da mucha flexibilidad a los países. Y, después de tres años, tenemos la garantía de que, por lo menos, los agricultores y los ganaderos saben a qué atenerse”, por lo que “se puede adaptar la PAC a cada uno de los países miembros con carácter general. Pero es un inconveniente que se tenga este gobierno tan irresponsable y tan ideologizado”.

Agricultores con hasta un 40 por ciento de pérdida de su renta

Con este gobierno , se pierden “5.000 millones de euros directamente porque esos fondos no se han negociado bien y además, un 25 por ciento de lo que pueda llegar está condicionado al cumplimiento de determinados requerimientos ambientales. De entrada, todo el mundo va a perder por un lado ese 10 por ciento previo y por otro lado ese 25 por ciento de los ecoesquemas”.

“Ahora hay que ver cómo se definen a nivel nacional. Ahora es el Gobierno de España el que tiene que decidir cómo se gestiona para que nadie pierda, porque de lo que se trata es de que no haya ni vencedores ni vencidos. Es decir, que no por imponer la ideología y por anteponer cuestiones que no tienen nada que ver con el medio rural. Vamos a tener agricultores que pierdan hasta un 35 por ciento, o hasta un 40 por ciento, de la renta que tienen en este momento.

Negociar con las comunidades autónomas

Marcos subraya que el Gobierno español “tendría que tener ya negociado” la PAC con las comunidades. “No lo ha hecho porque no ha sacado la información, no ha puesto encima de la mesa el modelo nacional. Parece mentira, pero en tres años el Gobierno de España se ha negado a darle a las Comunidades Autónomas información para poder llegar a un acuerdo. Se ha negado a enseñarles la información de lo que quieren hacer a los representantes legítimos de los agricultores y ganaderos, que son las organizaciones agrarias”.

Es decir, “nadie sabe por qué este gobierno tiene la información guardada en un cajón. Por lo tanto, no se puede llegar a un acuerdo con un papel en blanco. Tendremos que saber que nos estamos jugando. Qué es lo que están proponiendo

20 manifestaciones del campo en 4 meses

“En lo único en lo que ha puesto de acuerdo a todo el mundo es en manifestarse contra el ministerio y contra el ninguneo al sector”. “Ha habido 20 manifestaciones, más de 20 manifestaciones en los últimos 4 meses, con pandemia incluida, que ya son manifestaciones”.

Ecologismo de despacho

El campo se manifiesta “no sólo porque hay menos fondos”, también “hay más requerimientos ambientales que cumplir. Y no hay diálogo con el sector, sino que además se está dejando que un mal entendido ecologismo de despacho se esté primando sobre los intereses de los agricultores y ganaderos sin ningún criterio técnico o simplemente con criterios ideológicos”.

En este escenario, “se da vía libre al lobo para que campe a sus anchas. Se prohíbe la caza. Se incluye en un listado de especies protegidas con una multiplicación exponencial de los ataques a la ganadería”. Además, “llega al impuesto a la luz. Los regantes tienen un problema muy serio con la tarifa eléctrica. Tienen que tener contratada la tarifa máxima durante todo el año, cuando la utilizan dos meses al año”.

“El Partido Popular dejó previsto que en el desarrollo reglamentario se pudiera establecer doble facturación para esa tarifa eléctrica. Es decir, que tú puedas contratar una potencia cuando utilizas una potencia y cuando necesitas otra puedas contratar otra que parece lo más normal”, pero “en lugar de eso lo que han hecho es meter un 50 por ciento más al coste de la energía que tienen que pagar los regantes”.

Con todas estas circunstancias, “se quedan fuera de los mercados”. “Nuestros productos no pueden costar un 50 por ciento más que los productos de otros países, porque no nos lo va a comprar nadie”.

Marcos también lamenta cuestiones como “la merma de la competitividad y la capacidad” del campo español, los incrementos en la tarifa eléctrica, el gasóleo, o la obligatoriedad de determinados cumplimientos ambientales en la maquinaria que se utiliza sin “poner dinero para que se cambie” la que no puede percibir ayudas.

En este sentido, subraya “los 70 minutos que ha estado abierta la posibilidad de que los agricultores y ganaderos graven la maquinaria que se han tenido que comprar porque se les obliga a comprarla previamente”. Con un Plan Renove “reducido a dos millones y medio de euros para toda España, cuando normalmente estaba en diez”.

“Ya el colmo lo hemos visto la semana pasada con la nueva planificación hidrológica de tercer ciclo, en el que los regadíos brillan por su ausencia. La modernización de los regadíos, que ahorran un 40 por ciento de agua, que generan población y actividad económica. Donde hay un regadío modernizado, hay un 50 por ciento más de población y se incorporan un 60 por ciento más jóvenes”, destaca.

“Ahora mismo la pelota está en el tejado del Gobierno de la Nación. Tienen la gran ventaja de que el acuerdo de Bruselas da flexibilidad. Ahora tienen la responsabilidad de hacer una buena PAC que pueda garantizar el futuro del campo español y, por supuesto, acordada, negociada y con transparencia con todos los agentes implicados, con los agricultores, los ganaderos y con las comunidades autónomas, que son las que lo gestionan”.

El sector primario es el motor de España

Marcos recuerda que “el sector primario es el motor de España y el que nos garantiza alimentos cada día”, mientras que “Europa se puede auto abastecer de alimentos y esto es muy importante por el control y la calidad y la seguridad alimentaria que conlleva”.

Además, “es la primera industria exportadora de España, más de 58 000 millones de euros de exportaciones agroalimentarias. Nuestros productos salen a todo el mundo y alimentan a ciudadanos de todo el mundo”.

En este contexto, “la PAC es fundamental” y “está aportando en este momento un 30 por ciento de la renta agraria, es decir, de los beneficios que tienen los agricultores y ganaderos”.

“Si no existiera la PAC, una de dos, o tendríamos que importar todos los productos por no ser competitivos, o tendríamos que pagar un 30 por ciento más por todo lo que compramos en el supermercado. Por lo tanto, a quién más beneficia la PAC es a los consumidores, aunque no lo sepan. Es muy importante la Política Agraria Común para el futuro y la sostenibilidad de las explotaciones agrarias”.