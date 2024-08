Una de las rutas más bonitas de España no fue creada para senderistas: era una vía de comunicación

España cuenta con joyas de la naturaleza que parecen de película. Cada comunidad autónoma tiene su encanto y sus monumentos. Todas tienen innumerables senderos que merecen la pena ser explorados. Uno de los más bonitos de nuestro país se encuentra en Asturias y es uno de los más concurridos. Como curiosidad, éste no fue creado para los caminantes sino que era una vía de comunicación entre pueblos. Se trata de la famosa Ruta del Cares.

Ruta del Cares: un enclave único en Asturias

Esta ruta senderista no decepciona en ningún momento. Es posiblemente una de los senderos más populares de España. Tiene unos 24 kilómetros de longitud, una duración estimada de 6 horas y cuarto y la dificultad es moderada. El camino no es circular por lo que tendrás que volver por el mismo lugar que hiciste la ida. Este sendero no es aconsejable para los más pequeños ni para personas con vértigo.

Este sendero de los Picos de Europa es conocida como la «Garganta Divina». Se puede empezar en Poncebos (Asturias) o en Caín (León). Este itinerario empezará desde la parte asturiana.

La ruta del Cares desde Poncebos en el Principado de Asturias comienza con una subida de unos 2 kilómetros hasta llegar a la zona de Los Collados. El desnivel en este tramo ronda los 300 metros. El sendero está completamente señalizado y no tiene pérdida. El camino va subiendo y vas dejando en el fondo del cañón el río Cares. En el collado puedes contemplar los picos de Europa de más de 2.000 metros de altitud.

Una de las rutas de España más concurridas

El itinerario continúa en descenso hasta alcanzar la senda estrecha de poco más de metro y medio. En el trayecto atravesarás la pasarela de los Martínez que debe su nombre a una conocida saga de escaladores de origen cabraliego. En el punto más estrecho de la garganta cruzarás el puente de Los Rebecos y el de Bolín. Estas zonas son las más bonitas porque es donde la garganta del Cares es más vertical.

Antes de llegar al destino final te adentrarás en un túnel de 100 metros con ventanas abiertas en la pared. Luego, observarás la presa de Caín y pasarás la pequeña pasarela llegar al pueblo leonés de Caín de Valdeón. La vuelta a Poncebos se realiza por el mismo camino.

Esta ruta de montaña no estaba pensada para senderistas sino para crear una vía de comunicación entre los pueblos de Caín en Posada de Valdeón en León y Poncebos en Asturias. Sin dudas, es una de las rutas más visitadas de España.