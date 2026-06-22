Parece Noruega, pero esconde el lago glaciar más grande de Europa: sigue fuera del radar turístico y casi nadie lo visita

En el corazón de la provincia de Zamora, rodeado de montañas, frondosos bosques y antiguas leyendas, se encuentra uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Península Ibérica: el Lago de Sanabria. Con un origen que se remonta a más de 100.000 años, alberga el mayor lago glaciar de España y uno de los más destacados de Europa occidental. Un lago glaciar se forma como consecuencia de los procesos geológicos que tuvieron lugar durante las grandes glaciaciones del periodo Cuaternario. A lo largo de miles de años, enormes masas de hielo avanzaron lentamente sobre el terreno, erosionando valles y modelando el paisaje.

En el caso de Sanabria, el glaciar de la Sierra Segundera excavó una gran cubeta que, tras el retroceso de los hielos, se fue llenando con el agua procedente del deshielo y de las precipitaciones. El resultado es un lago de aguas limpias y frías, que conserva la huella de aquellos fenómenos naturales ocurridos hace milenios. El Lago de Sanabria alcanza una profundidad superior a los 50 metros, ocupa una superficie cercana a los 3,7 km² y se sitúa a unos 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Lago de Sanabria, una joya en el corazón de Zamora

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El origen del actual Lago de Sanabria se remonta al Pleistoceno Superior, hace unos 100.000 años, cuando un enorme glaciar con lenguas de hielo que superaban los 20 kilómetros modeló este singular paisaje. En la actualidad, con una superficie de 318 hectáreas y una profundidad máxima de 51 metros, constituye el mayor lago glaciar de la Península Ibérica.

La vegetación predominante en los alrededores del lago está formada por extensos bosques de roble melojo o rebollo. También destacan importantes masas de acebos y tejos, mientras que abedules y alisos son frecuentes en las riberas de los ríos que descienden desde las cumbres y conectan las distintas lagunas situadas dentro del Parque Natural. A medida que aumenta la altitud, el bosque deja paso a formaciones de matorral compuestas por escobonales, cambronales y brezales. Entre las especies vegetales más singulares se encuentran dos endemismos de gran interés: la carqueixa sanabresa y Geranium bohemicum. En cuanto a la fauna, sobresalen especies como el águila real, el lobo ibérico, el corzo, la lagartija de Bocage y la víbora de Seoane.

Además de su extraordinario valor natural, el Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto alberga un destacado patrimonio histórico, artístico y cultural. Entre sus principales atractivos se encuentra el monasterio románico de Santa María, situado en San Martín de Castañeda y sede del Centro de Interpretación del Parque Natural. También sobresalen el conjunto histórico y monumental de Puebla de Sanabria y las numerosas manifestaciones de arquitectura popular conservadas en los pueblos de la comarca.

Zonas de baño

El baño está permitido en varias zonas habilitadas alrededor del lago:

Playa Viquiella: es la más grande y concurrida de todas. Es de arena fina y tiene chiringuito, merenderos de piedra, aseos y servicios de alquiler de kayaks, además de paseos en barco por el lago.

Playa de los Enanos: ésta es más pequeña que la anterior, pero cuenta con un chiringuito y ofrece un ambiente muy animado.

Playa del Folgoso: ésta es la alternativa más tranquila. Tiene varias zonas de piedra, por lo que es recomendable utilizar escarpines para entrar al agua con mayor comodidad.

El baño de animales domésticos, como perros o gatos, está prohibido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, de acuerdo con la normativa publicada en el BOP n.º 65 de fecha 01/06/2022. En los alrededores del lago existen diversos aparcamientos para coches, furgonetas camper y autocaravanas; los estacionamientos situados junto a los accesos a las playas son de pago.