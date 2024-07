No tiene ni 100 habitantes pero ha sido elegido el pueblo más bonito de Italia

El pueblo más bonito de Italia no tiene ni 100 habitantes, por lo que, no es de extrañar que haya sido noticia. Se trata de un lugar que apasiona a los que viven en él y a los que llegan para visitarlo, que muchas veces son más que los propios habitantes censados del lugar. El turismo hace que cada vez más se busque un sitio en el que perderse mucho más tranquilo, que no tenga ese ajetreo de la ciudad de la que muchos deciden escapar.

Es el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante y lo que deseamos. En las vacaciones ese ambiente rural en el que parezca que se ha parado el tiempo es algo fundamental. Sin duda alguna se ha convertido en una auténtica nueva realidad que nos afecta a todos. Hay que vivir o sentir esa fuerza, tranquilidad y estabilidad que un pueblo en el que apenas hay ruidos, más allá de algún animal, las campanas de la iglesia y las conversaciones de las vecinas. Sin duda alguna estamos ante una peculiaridad que atrae a cada vez más visitantes.

Ni 100 habitantes tiene este pueblo

Italia es uno de los destinos favoritos de los que arrancan su caravana o furgoneta o simplemente llegan a ella y alquilan un coche. Merece la pena recorrer su costa en coche o en un vehículo privado para poder admirar este lugar del mundo a nuestro aire sin que nada o nadie nos impida disfrutarlo.

Podemos parar en cualquier momento y dar paso a esas comidas que se convierten en uno de los alicientes para realizar estos viajes. En esencia lo que buscamos es descubrir ese lugar que nos enamorará y nos alejará de una situación que quizás desconocíamos. Esa pasta y vino, del que también son productores, puede acabar siendo lo que nos empuje a dar un paso más en busca de la tranquilidad que necesitamos.

Sin duda alguna, un viaje low cost por Italia nos puede llevar al rincón más bonito del país. Al que ha sido considerado el pueblo más bonito del país. No es casualidad, ni el pueblo ni sus habitantes. Es, sin duda alguna, una joya oculta que tiene menos de 100 habitantes que disfrutan de esa belleza escondida al mundo durante todo el año. Si viajas por Italia no debes dejar de visitarlo.

Ha sido elegido el pueblo más bonito de Italia

View this post on Instagram A post shared by Giuseppe Lanzetta | Sicily Drone (@glanzetta)

Petralia Soprana ha sido el lugar elegido como el pueblo de los pueblos, una denominación que en 2018 lo convirtió en el pueblo más bonito de Italia. Sin duda alguna es una joya del turismo de una región que cada año visitan millones de personas en busca de ese algo que difícilmente podremos olvidar.

Un paisaje que hace de marco natural a unas edificaciones que parecen pintadas por las manos de un pintor renacentista. Todo encaja tan bien en este lugar que parece hecho para destacar, aunque en realidad, es este encanto natural de unos pueblos que han crecido alrededor de una naturaleza que les aporta vida y comida.

Desde el portal Italia nos ofrecen una descripción perfecta de un lugar que nos atraerá de inmediato: «En el corazón de las montañas Madonia se encuentra Petralia Soprana, un balcón natural desde el que admirar el majestuoso panorama. De hecho, hay tres miradores en el pueblo: el mirador de Loreto, desde el que se puede ver el Etna, Enna, Caltanissetta y el valle del río Imera; el mirador del Carmine, desde el que se puede ver el oeste de Sicilia en dirección a Palermi; y el mirador de la Piazza Duomo, desde el que la mirada se desplaza hacia Gangi y el Etna. Explorando el pueblo, el visitante queda maravillado con su parte más alta, una antigua fortificación, y con varios edificios de gran belleza, como la Iglesia de Santa María de Loreto, el Palacio Municipal, los dos «Palazzi Pottino» de los Marqueses de Eschifaldo y la Iglesia del Salvador. Sin embargo, no puedes irte sin visitar el Museo de la Sal, en la aldea de Raffo: aquí todavía hay una mina de sal que aloja el museo con sus sugestivas esculturas de sal».

Hay mucho per ver y disfrutar de un rincón de Italia que parece hecho para los amantes de la tranquilidad. Aquellos que buscan conectar con un paisaje que, seguro que les apasionará, pero también tendrán la oportunidad de descubrir un rincón del país que les aportará la experiencia que buscan.

Un pequeño pueblo que se visita en horas, en el que se puede comer y que forma parte de una parada obligatoria de este viaje por Italia que no podemos dejar de hacer. Al menos una vez en la vida hay que poner rumbo a este lugar.