Ni Maldivas ni Islas Seychelles: este destino es igual de bonito, no está masificado y hablan en español

Maldivas e Isla Mauricio son dos de los destinos más demandados del mundo por quienes buscan disfrutar de unos días de sol y playa. Sin embargo, la afluencia masiva de turistas ha hecho que pierdan parte de su encanto y, además, los precios se disparen.

Por suerte, existe una alternativa igual de bonita, con precios mucho más económicos y donde no existe la barrera del idioma, ya que se habla español. Se trata de Bacalar, un «Pueblo Mágico» de México situado en la en la parte sur de Quintana Roo.

Bacalar, un destino paradisíaco a 2024

Bacalar, en la Gran Costa Maya, es uno de los pueblos históricos que ha recibido el título de «Pueblo Mágico» otorgado por México.

Su ubicación, a solo media hora de Chetumal, en la parte sur de Quintana Roo, alberga la Laguna de los Siete Colores, rodeada de plantas de carrizo que inspiran el nombre de Bacalar. Colonizado por los españoles en el siglo XVI, Bacalar cuenta con el Fuerte de San Felipe, testigo de la defensa contra los piratas. Hoy en día, este fuerte es un monumento histórico que ofrece vistas impresionantes de la laguna.

La Laguna de los Siete Colores es el principal atractivo de Bacalar, donde se puede disfrutar de actividades como hacer snorkel, kayak o dar un paseo en bote. Además, los tours de kayak permiten explorar la laguna y su diversa vida silvestre. Cerca de la laguna, los cenotes como el Cenote Negro y el Cenote Azul ofrecen experiencias de natación y snorkel.

Para los amantes de la historia, Bacalar ofrece la oportunidad de explorar lugares arqueológicos cercanos como Dzibanché y Kohunlich. Kohunlich, rodeado de selva tropical, destaca por su pirámide «El Templo de los Mascarones», mientras que Dzibanché ofrece una experiencia más íntima debido a su menor afluencia de visitantes. Además, se pueden visitar otras zonas arqueológicas como Chacchobén, Kinichná y Oxtankah.

La laguna de Bacalar es el principal atractivo de este encantador destino, extendiéndose por más de 50 kilómetros de longitud y dos de ancho. Sus aguas cristalinas muestran una impresionante diversidad de tonos azules, gracias a la variación en la profundidad y la intensidad del sol.

Sumérgete en sus aguas transparentes y arena blanca, donde podrás admirar la vida marina, como peces, loros y guacamayas rojas, así como explorar los cenotes y el misterioso «barco abandonado». A lo largo de sus orillas, encontrarás balnearios, palapas y áreas para acampar, junto con una amplia variedad de restaurantes y muelles.

Fuerte de San Felipe

El Fuerte de San Felipe, construido en la primera mitad del siglo XVIII, es un monumento histórico que encapsula más de 300 años de la memoria de Bacalar. Esta fortaleza es un testigo silencioso de los eventos protagonizados por los mayas, piratas y españoles en la región. Desde su posición estratégica, ofrece unas vistas increíbles de la laguna, así que es una visita obligada en Bacalar.

Además de su belleza arquitectónica, el Fuerte de San Felipe alberga una serie de curiosidades históricas que merece la pena conocer. Construido en respuesta a los ataques constantes de piratas ingleses, franceses y holandeses que buscaban el preciado palo de tinte, el fuerte se erige como un símbolo de protección para la población local y los recursos naturales de la zona.

Canal de los Piratas

En la orilla opuesta del pueblo de Bacalar se extiende el Canal de los Piratas, una vía que conecta el Río Hondo con la famosa Laguna de los Siete Colores. Este canal, con sus tonos azulados y su arena fina, ofrece una vista verdaderamente fotogénica. Originariamente construido por los mayas con el propósito de acceder al mar y comerciar a lo largo de la costa, el canal fue posteriormente nombrado Canal de Salamanca por los españoles.

Durante la época colonial, este canal se convirtió en un punto estratégico de entrada y salida de barcos, especialmente para el transporte del preciado Palo de Tinte. Este pigmento, extraído de los árboles, era altamente valorado por su uso en la tintura de textiles, lo que atrajo la atención de ingleses, franceses y holandeses con patente de corso.

Cenote Azul

En medio de una densa vegetación, se encuentra el impresionante Cenote Azul, un destacado punto de interés en la entrada del pueblo. Sus aguas de tonalidad añil se abren paso en un entorno de exuberante belleza natural, creando un espectáculo majestuoso que contrasta con el verdor que lo rodea.

La profundidad de este cenote es un misterio, ya que su conexión con un sistema de cavernas subterráneas dificulta la tarea de rastrear su fondo. En la península de Yucatán, donde se encuentra Bacalar, se han censado más de 10.000 cenotes, destacando la riqueza natural de la región.

¿Te apetece descubrir este destino paradisíaco? Es una alternativa estupenda a Maldivas a Isla Mauricio.