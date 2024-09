Llevo más de 40 visitas a Disney World y esto es lo que no te puedes perder nunca

Disney World, situado en Orlando, Florida, es el complejo de parques temáticos más grande del mundo, compuesto por seis parques: Magic Kingdom, Disney’s Animal Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Blizzard Beach. Este destino ofrece una oferta de entretenimiento extensa, con más de 20 hoteles, numerosos comercios y espectáculos. La diversidad de experiencias disponibles lo convierte en un destino ideal para mayores y pequeños.

En comparación, Disneyland Paris, situado en la capital de Francia, es una opción más cercana para disfrutar de las maravillas de Disney. Se divide en dos áreas principales: Disneyland Park, con zonas como Adventureland y Fantasyland, y Walt Disney Studios, que ofrece experiencias más orientadas a adultos, incluyendo espectáculos y montañas rusas. Entre estos dos parques se encuentra Disney Village, un centro comercial con tiendas y restaurantes. Tokyo Disney Resort, en Japón, cuenta con Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea, combinando atracciones clásicas con elementos únicos que lo convierten en el cuarto parque más visitado del mundo. Finalmente, Shanghai Disneyland en China presenta más de 30 atracciones en siete zonas temáticas, mientras que Hong Kong Disneyland, una versión más reducida de Disneyland Paris, está en proceso de expansión para ofrecer nuevas experiencias a los visitantes en los próximos años.

Los mejores consejos para visitar los parques Disney

Visitar Disney World es una experiencia mágica, y hay tradiciones que son imprescindibles para muchos visitantes. Entre las atracciones y actividades favoritas, el Carousel of Progress destaca por su encanto retro. A pesar de ser una atracción de la Feria Mundial de 1964, sigue siendo una de las más demandadas por mayores y pequeños.

Un clásico de Disney es el Dole Whip, un refresco que ofrece una variedad de sabores como piña, frambuesa y coco. Una parada obligatoria es el Grand Floridian Cafe, conocido por su exquisito desayuno. El entorno elegante y las delicias como los huevos benedict hacen que este restaurante sea un lugar encantador para comenzar el día.

En Animal Kingdom, el espectáculo de «Buscando a Nemo» es una experiencia que nunca decepciona. La calidad de la música y las actuaciones mantiene a los niños entretenidos y en silencio durante toda la función. Para los amantes de la adrenalina, Expedition Everest es una de las mejores atracciones del parque. Su emocionante recorrido y la temática de la montaña no dejan de impresionar, incluso después de varias visitas.

Por su parte, Magic Kingdom cobra vida por la noche, ofreciendo una atmósfera mágica cuando el parque se ilumina. Un paseo nocturno por Big Thunder Mountain Railroad permite ver el parque desde una perspectiva diferente. Para una comida memorable, The Garden Grill en Epcot es una excelente opción. Este restaurante giratorio ofrece vistas únicas a la atracción Living With the Land y comida deliciosa que proviene en parte de los invernaderos del parque.

El monorraíl es otro símbolo icónico de Disney World. A pesar de no alejarse en un hotel del recorrido del monorraíl, es imprescindible dar una vuelta en él. Los niños y adultos disfrutan del trayecto y las vistas de los hoteles y el Contemporary Resort. Además, la Torre del Terror y la Mansión Embrujada ofrecen una experiencia paranormal por la noche, con un ambiente espeluznante y terrorífico.

En Magic Kingdom, pasear por Main Street USA ofrece una experiencia única. Los detalles en las tiendas y escaparates ofrecen algo nuevo en cada visita. Finalmente, el World Showcase en Epcot merece tiempo y atención. Recorrer los diferentes pabellones y probar aperitivos y bebidas de distintos países es una buena forma de disfrutar de la diversidad cultural del parque.

Los secretos mejor guardados

En Disney World, muchas curiosidades enriquecen la experiencia de visita. Una de las características menos visibles es la altura de sus estructuras. Aunque los edificios pueden parecer altos, ninguno supera los 61 metros. Esta limitación se debe a la necesidad de mantener la estética del parque y evitar la instalación de luces de aviación que serían necesarias para estructuras más altas, lo que afectaría la apariencia del parque.

Otro aspecto interesante es el sistema de recolección de basura subterráneo en Magic Kingdom. Utilizando un sistema de vacío automatizado (AVAC), la basura se transporta a alta velocidad a través de túneles subterráneos, donde se procesa y se transfiere a centros de reciclaje o vertederos, manteniendo el parque limpio y libre de desechos visibles.

Disneyland París también tiene sus propios secretos. En su castillo, inspirado en el de la Bella Durmiente, se esconde un animatronic de dragón que mide casi 23 metros y pesa cerca de 2.500 kilos. Este dragón es uno de los personajes ocultos que añaden un toque de magia al parque.

Finalmente, cada rincón del parque está diseñado con detalles auditivos únicos. Desde conversaciones telefónicas en tiendas hasta latidos cardíacos cerca de atracciones, el parque ofrece una banda sonora integrada que enriquece la inmersión de los visitantes en su mundo temático.