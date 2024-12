Este santuario del País Vasco es una de las maravillas de España que se debe visitar una vez en la vida

En el norte de España, concretamente en el País Vasco, existe un santuario que se ha convertido en un destino imprescindible para quienes buscan belleza, historia y espiritualidad.

No sólo es un lugar de gran devoción religiosa, sino también un refugio en el que la naturaleza y la arquitectura se fusionan de manera única. Este santuario atrae a miles de visitantes cada año y si no has ido nunca no deberías perdértelo. ¿Quieres saber cuál es?

El majestuoso santuario del País Vasco que no te puedes perder

El Santuario de Urkiola es el más antiguo de la provincia de Vizcaya en el País Vasco. Sin duda, también se trata del más venerado. En él se encuentran los santos San Antonio Abad (cuya festividad es el 17 de enero) y San Antonio de Padua (se celebra el 13 de junio). Por ello, este templo es conocido como el Santuario de los Santos Antonios.

Este templo sagrado se encuentra dentro del Parque Natural de Urkiola, en el municipio de Abadiño, y está rodeado de impresionantes montes, robledales, hayedos y fresnos. Según informa la página de Turismo de Euskadi, «se desconoce cuándo se construyó, pero según algunos documentos pudo ser entre los siglos VIII y XI».

Por otra parte, hay que destacar que hay referencias de que en el siglo XV el conjunto lo formaban una ermita, una casa y un hospital. Más tarde, en el siglo XVII, se construye una iglesia que sustituye a la ermita y se edifica un nuevo hospital destinado a peregrinos y turistas. En 1899 es cuando se empezó a construir una gran basílica, pero la obra quedó inconclusa.

Tal y como señalan en CaminoOn.com, el actual santuario es de estilo neomedieval y se finalizó en el siglo XX. En su exterior tiene referencias propias de esta provincia vasca: un ancla, una laya y una turbina que se identifican con la vida marinera, industrial y agrícola.

Este edificio religioso cuenta con una planta rectangular y está dividido en dos partes. Los muros del exterior están reforzados con varios contrafuertes y aún se conserva una de las torres del antiguo santuario. Dentro de este lugar sagrado, destaca un gran mosaico formado por más de 850.000 piedras.

Fuera, llama la atención una enorme piedra, de la cual se dice que es un meteorito y que tiene poderes milagrosos. Según cuenta la tradición, las personas que quieren encontrar pareja dan vueltas a ella.

¿Cómo llegar al Santuario de Urkiola?

Desde Vitoria-Gasteiz en coche tardarás unos 30 minutos por la N-240 y BI-623. Desde Bilbao, el itinerario es de 50 minutos por la AP8 y BI-623. Por último, si quieres llegar a este santuario desde San Sebastián el trayecto dura 1 hora y 20 minutos aproximadamente por la AP-8 y B1-623.

El Santuario de Urkiola, situado en el corazón del País Vasco, es un lugar que captura la esencia de la naturaleza y la tradición vasca. Además de su relevancia espiritual, esta iglesia ofrece un entorno único para aquellos que buscan paz, belleza y fe. ¿Te lo vas a perder?