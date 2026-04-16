Casi nadie lo sabe pero ésta es la isla habitada más pequeña de España y es un paraíso que parece el Caribe: cuevas submarinas, calas paradisíacas y recinto amurallado

Tabarca es la isla habitada más pequeña de España, situada frente a la costa de Alicante, cuyo entorno marino es Reserva del Mediterráneo. A finales del siglo XVIII comenzó la colonización de la isla, que pasó a denominarse Nueva Tabarca. En esa época se asentaron en la isla varias familias genovesas procedentes de la isla de Tabarka, situada frente a la costa de Túnez.

Ya a comienzos del siglo XIX, la isla inició un proceso de despoblación debido principalmente a la escasez de agua y a la baja fertilidad del terreno, lo que dificultaba la supervivencia. Años más tarde, la actividad pesquera contribuyó a revitalizar parcialmente la vida en la isla. En la actualidad, Tabarca tiene alrededor de 60 habitantes, conocidos como tabarquinos.

Tabarca, la isla habitada más pequeña de España

«La visita típica suele ser de un día. Existen múltiples salidas, con mayor o menor regularidad en función de la temporada, desde el puerto de Alicante en un paseo marítimo de aproximadamente una hora de duración. También se puede acceder desde Santa Pola o Benidorm. Una vez en la isla, los visitantes podrán disfrutar de calas y playas de aguas transparentes y de un pintoresco puerto marinero, con una excelente oferta de restauración, con la posibilidad de degustar el tradicional caldero, el plato típico de la isla. Se recomienda pasear por el núcleo urbano y visitar el museo de la isla. El visitante puede alojarse en la propia isla debido a la apertura de establecimientos de alojamiento en los últimos años», explica Alicante Turismo.

El principal atractivo de la isla de Tabarca se encuentra bajo el mar. Sus aguas forman parte de una reserva marina protegida donde han proliferado extensas praderas de posidonia, fundamentales para la biodiversidad del Mediterráneo. La playa principal de Tabarca está situada junto al puerto y destaca por sus aguas transparentes y su entorno privilegiado; tiene unos 200 metros de longitud y dispone de servicios como alquiler de sombrillas, tumbonas y actividades acuáticas como kayak, hidropedales o motos de agua. Además, la isla cuenta con pequeñas calas repartidas por el litoral que ofrecen espacios más tranquilos para el baño.

Las murallas que rodean la isla fueron construidas con fines defensivos para protegerla de ataques piratas y están catalogadas como Bien de Interés Cultural. El recinto amurallado dispone de tres accesos principales: la Puerta de Levante, que da entrada al casco histórico; la Puerta de Tierra, situada en las proximidades de la iglesia; y la Puerta de San Gabriel, ubicada en la zona más alejada del centro, desde la que se obtienen vistas hacia el Islote de la Cantera y Santa Pola.

En el extremo de la isla se encuentran la torre de San José y el faro de Tabarca. La torre, construida en el siglo XVIII, tuvo un uso defensivo, mientras que el faro, en funcionamiento desde 1854, alberga actualmente instalaciones vinculadas a la investigación de la reserva marina. Mientras, la iglesia de San Pedro y San Pablo es el único templo religioso de la isla. Construida a finales del siglo XVIII en estilo barroco, se ubica junto al mar y constituye uno de los elementos arquitectónicos más reconocibles del entorno.

Entre los enclaves naturales de la isla habitada más pequeña de España destaca la Cala del Francés, también conocida como Cala de la Guardia, una pequeña zona de baño asociada a una antigua leyenda local. Por último, el Museo Nueva Tabarca, situado cerca de la playa, ofrece acceso gratuito y alberga exposiciones audiovisuales sobre la historia, evolución y patrimonio de la isla.

Horarios y tarifas

El servicio de barco a Tabarca desde el Puerto de Alicante ofrece salidas diarias con horarios regulares a las 10:45 horas y 12:15 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos se añade una salida adicional a las 12:45 horas; los regresos desde Tabarca están programados todos los días a las 14:30 horas y 17:00 horas. El precio del billete de ida y vuelta para adultos es de 24 euros, mientras que los niños de 0 a 4 años viajan gratis.