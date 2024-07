El aviso de los expertos sobre viajar en avión este verano: despídete de tus vacaciones

Despídete de tus vacaciones, los expertos desaconsejan viajar en avión este verano ante un poderoso motivo. Ha llegado ese momento del año en el que todo el mundo organiza un viaje a alguna parte del planeta. Para los que tenemos una edad, las vacaciones era ir al pueblo, a la playa y en algún momento, quizás visitar la capital de la comunidad autónoma en la que estábamos. La felicidad máxima venía de un helado y de algún parque cercano o de un día de playa, con la típica ensaladilla y la tortilla de patatas hecha por la abuela.

Hoy en día, las familias viajan en pequeño comité a alguna parte del mundo. Es decir, deben coger un avión para llegar a un destino que puede acabar siendo el creador de un importante recuerdo. Escuchar personas que hablan un idioma que no sabes, obligarte a comer algo que no has comido nunca e ir siempre con la mochila o la maleta a cuestas son algunas de las novedades que podemos descubrir de la mano de un tipo de viaje que los expertos piden acabar de una vez por todas.

Viajar en avión este verano se va a acabar

Los expertos hablan muy claro de lo que ha supuesto viajar en avión. Con las compañías low cost se puede ir de Barcelona a Londres por menos de lo que cuesta un vestido de nueva temporada de Zara. El consumismo más despiadado ha llegado el mundo de los viajes.

No es que se obtenga una prenda de ropa que puede ser necesaria, es que se está viajando a otro país de forma casi masiva. Todo el mundo quiere empezar a prepararse para vivir una experiencia que puede llegar a ser la que marque la diferencia. Esos viajes lejanos que se han convertido en una necesidad para determinadas personas.

Encontrarse a uno mismo, colgar las fotos para que todo el mundo vea que se ha hecho un viaje en verano. Ir donde los demás ya han ido, puede haber muchos motivos que nos lleven hasta un punto que puede acabar siendo el final de unas vacaciones que los expertos se han encargado de dinamitar.

Hay un motivo para no coger un avión este verano para ir de vacaciones. Es algo que no solo nos ayudará en el presente, sino también en un futuro mejor para todos que queremos conseguir.

Los expertos te dejarán sin vacaciones

La contaminación de los aviones es de las más altas, y va en aumento. Siendo uno de los motivos que empujan a aquellos que trabajan estudiando el medio ambiente para obligar a dejar este medio de transporte de forma realmente espectacular. Si todos los que viajan en avión optarán por otro medio de transporte, el planeta tendría un futuro mucho mejor.

El coche eléctrico que se ha convertido en una de las opciones más recomendables para realizar cualquier desplazamiento no provoca ninguna emisión al medio ambiente, por lo que, lo que acabamos consiguiendo es el objetivo final. La huella del ser humano en el planeta debe ser la más baja posible.

Sin duda alguna, otro medio de transporte que hemos abandonado es el tren. Siendo uno de los medios de transporte más recomendables que funciona también con electricidad y no contamina lo más mínimo. En especial para todos los que se mueven por Europa puede ser un buen plan.

El placer de viajar en un medio de transporte sostenible, sabiendo que no estamos contaminando lo más mínimo puede acabar siendo lo que marque las vacaciones perfectas para ir en familia, en solitario o buscando un buen plan para este verano que se adapte al presupuesto.

Aunque quizás sea más barato salir del país. España tiene una serie de lugares espectaculares a los que podemos llegar en coche. No hay nada mejor que hacerlo de la mano de un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en muchos aspectos.

Un viaje en coche con niños siempre es más recomendable que subirlos a un avión, por lo que tendremos que estar preparados para afrontar una serie de cambios que son fundamentales. Habrá llegado el momento de pensar en ellos, en ese futuro que queremos darles y que quizás con este tipo de desplazamientos conseguiremos.

Solo tenemos un planeta, el problema del cambio climático puede acabar siendo lo que nos invite a dar un giro radical en nuestras costumbres. Estamos viendo este preocupante aumento de las temperaturas que pueden acabar siendo lo que afecte a un futuro que podemos evitar.

Hay gestos que son poderosos, dejar el avión para viajes largos y necesarios, sustituirlo por el coche o el tren, puede ser lo que ayude a nuestro planeta y a todo ser que habite en él.