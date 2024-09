Así es el pueblo más feo de Canarias según la revista Viajar

El pueblo más feo de Canarias según la revista Viajar que quizás te sorprenderá en todos los sentidos. Una de las zonas más turísticas de España, dispone también de una serie de lugares que parece que no convencen a los expertos, aunque en realidad podemos empezar a crear una serie de detalles que son fundamentales y que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia. Tenemos que empezar a pensar en un destino de ensueño que quizás nos haga descubrir un enclave que realmente nos sorprenderá.

Habrá llegado el momento de pensar en posibles escapadas en busca de buen tiempo. Camino a unas islas en las que todo el año es verano, darse un baño en el mar o en la piscina es posible de la mano de una serie de detalles que son esenciales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Un destino que debemos comprobar en primera persona, el hecho de que sea el pueblo más feo de Canarias quizás es algo que debemos empezar a considerar. Un enclave que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta o no conocías, Viajar nos ha descubierto el pueblo más feo de Canarias.

Según la revista Viajar

La revista Viajar se ha recorrido todas las Canarias para descubrir el que ha considerado el pueblo más feo de toda la comunidad autónoma. La realidad es que ha descubierto un pueblo que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado, especialmente en estos días que tenemos por delante.

Estos expertos conocen muy bien este lugar. Por lo que, lo que necesitamos es empezar a visualizar algunos detalles que son los que marcarán la experiencia. La belleza es relativa, pero podemos conseguir a través de estas publicaciones, conocer un poco más este elemento que puede ser clave.

Al final, lo que se necesita es redescubrir un territorio que puede darnos más de una alegría. En esencia, estamos ante una comunidad autónoma a la que realmente podemos empezar a gestionar algunos datos que son claves. Una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después.

Viajar a un pueblo siempre es una manera de desconectar de la ciudad, esté donde esté, es un espacio natural que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Toma nota de una idea de destino de viaje en las Canarias que quizás te sorprenderá.

Este es el pueblo más feo de las Canarias

Vecindario está situada en Las Palmas y es una de las localidades más feas, según la revista Viajar, por lo que, debemos empezar a descubrir un destino que según la IA y esta revista no es de las más bonitas. Para gustos colores y en este caso, no debes dejar escapar la oportunidad. Este municipio puede ser uno de los que más nos guste.

Podemos hacer una comparación con lo que nos dice la revista Viajar para determinar en todo momento qué es lo que pasará en este lugar en verano o en invierno, aquí no hay estaciones, por lo que, podremos disfrutar de este municipio siempre que lo desees, más pronto o más tarde.

Santa Lucía de Tirajana es un lugar que debemos conocer. Tal y como nos indican en la web del Ayuntamiento: » Aunque en forma tan imprecisa que los antiguos pleitos de linderos continuaron produciéndose, Agüimes debió quedar entonces reducido a los términos del Feudo de la Mitra (el Barranco de Balos por el sur); de hecho, en 1776, 19 vecinos de Agüimes se ven en dificultades para impedir los destrozos de los ganados en Sardina, Pozo Izquierdo, el Polvo y Majada Ciega, por depender estos lugares de Tirajana y ser problemática, por la lejanía, la intervención de su alcalde: «…la Vega de Sardina, Pozo Izquierdo, Polvo y Majada Ciega, que todo es jurisdicción de Tirajana, pues como su respectivo Alcalde se halla tan distante de ellos le es incompatible subvenir diariamente». Santa Lucía seguía sin existir como entidad independiente cuando, en octubre de 1808, se constituye el Cabildo General Permanente, con representación de todos los pueblos de Gran Canaria, sólo se cuenta entre sus miembros un diputado por todo el término de Tirajana (San Bartolomé). Posteriormente, la labor legislativa de las Cortes de Cádiz posibilitó la creación del nuevo Término Municipal, al decretar la obligación de construir Ayuntamientos en los pueblos de más de 1.000 habitantes y la posibilidad de hacerlo en los de menos; los municipios se constituyeron a menudo sobre los mismos límites de las jurisdicciones parroquiales, y basándose en las juntas creadas en 1768. Romero y Ceballos da fe de que, ya a fines de 1813, y en virtud de la Constitución, los pueblos de la isla habían quedado independientes, si bien no cabe incluir a Santa Lucía, ya que su término no tenía personalidad propia con anterioridad a esa fecha. Por todo ello, podemos establecer que la creación del término municipal debió realizarse en 1815, coincidiendo con la de otros municipios isleños (Ingenio, 1815-16). Para conformarlo, se segregaron territorios de San Bartolomé de Tirajana, en el interior, mientras que, en la costa, se le adjudicaron las tierras que, habiendo sido administradas antiguamente por Agüimes, no pertenecían a la Mitra, por encontrarse al sur del Barranco de Balos (todavía en los años inmediatamente anteriores a la división municipal, los de Agüimes alegan la pertenencia a su jurisdicción no sólo de las tierras de Sardina, sino incluso de las de Aldea Blanca, aunque también hay residentes en Sardina que alegan su pertenencia a la Jurisdicción de Tirajana; en ambos casos, parece que el escribano se limita a recoger las manifestaciones de los diversos vecinos). La fecha exacta de la constitución no debe ser ni anterior a la creación de la parroquia (septiembre de 1814), ni posterior a enero de 1816, cuando ya diversas escrituras hacen referencia a. varios lugares del término como pertenecientes a la Jurisdicción de Santa Lucía. Finalmente, en 1819, ya existe mención documental de la existencia de un alcalde en este Ayuntamiento: el vecino de Agüimes José de León concede poder para reclamar al Alcalde Real del lugar de Santa Lucía de Tirajana por haber ordenado derribar unas cercas».