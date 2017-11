El crucero más grande del mundo hará escala en Barcelona

Los cruceros, esos edificios flotantes en los que poder disfrutar de todos los servicios de un hotel de lujo. Unos destinos cada vez más habituales entre los turistas en los que poder deleitarse de un oasis de confort nunca visto en tierra firme. Que los cruceros están de moda es una realidad otra cosa es que tengas el dinero suficiente para disfrutar de alguno de ellos. Muy criticados por sus altos precios, los cruceros son cada vez más grandes en cuanto a tamaño y cifras monetarias. En este caso hablamos del crucero más grande del mundo que pasará por Barcelona el próximo mes de abril.

El rey del mar

Definido como el crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas de la compañía Royal Caribbean está dispuesto a impresionarte. Un auténtico rascacielos flotante que recorrerá los destinos más conocidos del Mediterráneo entre abril a octubre de 2018. Y claro está, Barcelona se enmarca como uno de los lugares estrella de este gigantesco navío. Eso sí, para poder optar a una de las plazas del Symphony of the Seas tendrás que disponer de unos 999 euros a la semana. Un lujo que solo pueden permitirse unas cuantas personas del mundo.

La clave de Royal Caribbean es ir a lo grande en todos los aspectos. Es decir, incluir servicios tan exclusivos por los que merezca la pena pagar una millonada. Un sistema que de momento le está resultando más que satisfactorio y con el que la compañía se embolsa cada año millones de euros en ingresos. Los récords están para batirlos y eso es lo que quieren conseguir con el impresionante Symphony of the Seas.

Un sinfín de actividades

Los cruceros pueden ser caros y excéntricos pero, sin duda, son un lugar en el que no te aburres. Las actividades se suceden una tras otra en una programación de la que merece la pena disfrutar. Los horarios se amoldan para que todo pasajero pueda deleitarse con las actividades más divertidas, la cocina más vanguardista o los espectáculos más impresionantes. Sin olvidarnos del deporte. Mantenerse durante meses en alta mar no tiene que ser bueno para el cuerpo, por eso desde Symphony of the Seas cuentan con una serie de lugares en los que el deporte es el protagonista: rockódromos, pistas de padel, pistas de tenis, zona de running…

Ya seas una de esas personas que no puede separarse de la fiesta en sus vacaciones o una de esas otras que no necesita mucho para entonarse, este crucero está hecho para ti. Gracias a la pulsera de todo incluido podrás pedir cualquier tipo de bebida en una barra gestionada por un robot que prepara cócteles de forma automática. Increíble ¿Verdad?