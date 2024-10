Ya hay fecha de estreno para la serie inspirada en la vida de Shakira y protagonizada por Carmen Machi

El otoño es una de las mejores fechas para los estrenos de series en las plataformas de streaming. Después de los éxitos de Nadie quiere esto y Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez en Netflix, Movistar Plus+ ha contratacado con la nueva temporada de Rapa y con el estreno una de sus ficciones más esperadas este 2024: Celeste, una serie inspirada en el caso Shakira con Carmen Machi como inspectora de Hacienda. La fecha definitiva del estreno será el próximo jueves 14 de noviembre en Movistar Plus+, después de haber pasado por el Festival de San Sebastián y el Serializados Fest. Cuenta la historia de Sara Santano, una inspectora de la Agencia Tributaria, papel interpretado por la actriz Carmen Machi, que está a punto de jubilarse y se tiene que se enfrentar al complejo caso de una estrella de la música latina que no ha declarado sus impuestos en España.

El morbo de la serie Celeste está en que este caso se parece mucho al que ha vivido recientemente la cantante colombiana Shakira. Una nueva serie de solo 6 episodios Movistar Plus+ creada por Diego San José y producida por 100 Balas (The Mediapro Studio). La serie Celeste está dirigida por Elena Trapé (Els encantats) a partir de los guiones de San José, Daniel Castro y Oriol Puig. Una de las novedades es que se va a estrenar de golpe y no semanalmente como nos tiene acostumbrados Movistar Plus+.

Esta nueva ficción inspirada por hechos reales pretende convertirse en uno de los éxitos de esta plataforma de streaming para este otoño de 2024. Además de esta ficción, Movistar Plus+ ha anunciado que en este último trimestre del año va a estrenar la serie Los años nuevos que es la nueva ficción de Rodrigo Sorogoyen y está protagonizada por los actores Iria del Río y Francesco Carril y también Querer que es la primera serie de la premiada cineasta Alauda Ruiz de Azúa que ha contado en su reparto con los actores Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón.

¿Qué ocurre en la serie Celeste protagonizada por Carmen Machi?

Sara Santano es una inspectora de la Agencia Tributaria que se va a jubilar y recibe el encargo de investigar a Celeste, una estrella de la música latina que no ha declarado sus impuestos en España. Sara, papel interpretado por Carmen Machi, lleva toda la vida dedicada a su trabajo desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera. Lo curioso es que cuando se va a prejubilar tiene que enfrentarse al caso más complicado de su vida.

Por otra parte, Celeste es una gran estrella de la música latina cuyas canciones están siempre en lo más alto y las entradas para sus conciertos se agotan en pocas horas. Celeste, como una estrella de su categoría, tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una larga y cuidada melena castaña que le ayuda a promociona su propio champú. Celeste es una estrella, pero también una marca que vende todo lo que toca con su varita mágica.

La inspectora Sara Santano tendrá que demostrar que Celeste reside en España al menos 184 días al año, por lo que tiene que pagar aquí también impuestos. De su investigación depende que las arcas españolas reciban unos veinte millones de euros.

Según su creador Diego San José: «Celeste nace del reto de levantar un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se me puede ocurrir: una inspectora de Hacienda de sesenta años que vive sola y que no tiene ninguna habilidad especial. Porque Celeste trata de ser eso, una persecución al límite dentro del universo gris y deprimente de la Agencia Tributaria. Es como Zodiac pero con el IRPF». San José también ha explicado: «Ha sido fundamental contar como aliado con Movistar Plus+, quienes entraron en el proyecto desde que les presentamos la idea de la serie y con cuyo equipo estamos deseando comenzar a trabajar».

El reparto de esta polémica serie

La conocida actriz Carmen Machi es la encargada de interpretar el papel de la valiente inspectora de Hacienda en la serie Celeste que decide investigar este caso antes de su jubilación. La cantante y actriz mexicana Andrea Bayardo interpreta el papel de Celeste, la cantante que no ha declarado sus impuestos en España. También en el reparto están los actores Manolo Solo, Andrea Bayardo, Antonio Durán ‘Morris’, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero y Marc Soler, entre otros muchos.

La plataforma de streaming Movistar Plus+ ha anunciado también sus novedades en series para el próximo año en el que podremos ver nuevas temporadas de Muertos S.L. y de Poquita fe. También ya tienen luz verde 5 nuevas series para 2025: La Canción, El Centro, Los sin nombre, La vida breve y Yo siempre a veces.