Uno de los protagonistas de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ critica el reinicio de la saga

Hace algunos días en la CinemaCon, Lionsgate confirmó la noticia de la producción de un remake de El proyecto de la bruja de Blair junto al sello de terror Blumhouse. La icónica cinta de miedo que revolucionó las salas y que por presupuesto y recaudación, está considerada como uno de los largometrajes más exitosos en términos económicos de la historia del cine. Como es habitual, el anuncio fue recibido con entusiasmo por los fans del género aunque con cierto escepticismo al tratarse de una historia de culto que quizás, es mejor no revisionar. Sin embargo, existe una creciente tendencia por realizar reboots del género del horror que la compañía no va a dejar escapar, por mucho que al actor de la película original Joshua Leonard acabe de criticar la idea de revisitar el falso documental de metraje encontrado que se estrenó en 1999.

Desde que debutase como actor en El proyecto de la bruja de Blair, Joshua Leonard ha dirigido cinco películas propias, además de participar como intérprete en otra buena cantidad de producciones y aún con ello, todavía lucha porque la industria le de cierta credibilidad como autor. Cuando se anunció el reinicio del clásico, su nombre apareció en el comunicado de prensa, para más tarde expresar por sus redes sociales que no había sido informado del interés de Lionsgate ni del trato con Blumhouse, a pesar de utilizar su nombre para promocionar la vuelta a la gran pantalla del filme.

«Esta es mi cara en un comunicado de prensa de una película realizada por dos grandes estudios; he trabajado para ambos y los respeto», comenzaba explicando Leonard en su página de Facebook. Pero inmediatamente critico duramente a la distribuidora por la falta de información y el nulo caso que le han otorgado por una proyección benéfica que lleva preparando desde hace algunos meses. «Lo extraño es que no sabía nada al respecto hasta que un amigo me envió ayer una captura de pantalla de ‘felicidades’. Mi frustración se agrava porque he estado intentando que Lionsgate participe durante más de un mes en una proyección benéfica de BWP (siglas de El Proyecto de la bruja de Blair) que estoy organizando para @opositevefest para recaudar dinero para artistas sin atención médica y nadie me ha devuelto las llamadas», escribía con resignación en la red social.

El poco rédito de los actores en ‘El proyecto de la bruja de Blair’

No contento con expresar su desacuerdo con la major, el actor y cineasta quiso aclarar toda una serie de afirmaciones que siempre se han hecho del título original, negando ciertos rumores de ciertos rumores sobre la hipotética compensación económica que se les proporcionó a los protagonistas tras convertirse la cinta en el filme más rentable de la historia del cine moderno. y lo poco que se compensó a los tres participantes de la misma (Heather Donahue, Michael C. Williams y el propio Joshua Leonard):

«En 1999, el distribuidor OG de BWP (Artisan Entertainment, posteriormente adquirido por Lionsgate) afirmó haber estrenado la película independiente más rentable de la historia (comprada por 1 millón y recaudando más de 250 millones de dólares), mientras que internamente nos dijeron que en realidad estaban perdiendo dinero de los gastos de marketing…por lo que nosotros podríamos terminar debiéndoles dinero».

El protagonista reveló así el mal trato recibido por parte de la compañía, la cual no compartió las ganancias en proporción (como se suele hacer habitualmente en la industria) por mucho que según Leonard, un experto en Hollywood le dijese a la prensada que cada uno recibió 4 millones de dólares como compra por sus puntos de propiedad. «En realidad ganamos 300.000…y nunca vimos un centavo más», aseguraba en el extenso post de la publicación.

La complejidad de los derechos de autor

En su alegato, el intérprete continuó explicando que los motivos por los que existía cierta complejidad en los derechos de autor de El proyecto de la bruja de Blair, se debían en gran parte a que la producción había desdibujado las líneas entre la narrativa cinematográfica y la realidad, planteando ciertas cuestiones legales:

«Como usamos nuestro nombres reales en la primera película, el estudio reclamó derechos de autor. Tuvimos que llevarlos a un tribunal federal para recuperar nuestros nombres. Hubo muchos factores que hicieron que BWP fuera un éxito; el momento oportuno, el marketing, etc. Pero también estaba el hecho de que nosotros, unos bichos raros, nos reunimos , prácticamente sin recursos, ¡Y realizamos una película que funcionó!».

Leonard no es el primer miembro de una cinta que se queja de un remake de Lionsgate, pues hace algunas semanas el director Alex Proyas expresó su desdén por el reinicio de El cuervo.