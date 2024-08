Última llamada para ‘Estambul’: la película turca de Netflix que rivaliza con a las series de Can Yaman

El actor Can Yaman se ha convertido en un imán para la audiencia en las series turcas que protagoniza y se están convirtiendo en las más vistas. Entre ellas destacan Violeta como el mar, Dolunay o El hombre equivocado. Sus seguidores están esperando el estreno de su nueva producción Sandokan, pero mientras necesitan entretenerse con otra ficción romántica. Una de las que cuenta con más seguidores es la comedia romántica turco-estadounidense Última llamada para Estambul que está protagonizada por dos de los más grandes actores de Turquía, Kivanç Tatlitug (Sühan: Venganza y amor, Kuzey Güney y Yakamoz S-245) y Beren Saat (Fatmagül y The gift). La película cuando la historia de dos turistas que se conocen en el aeropuerto cuando buscan una maleta que deciden vivir una noche inolvidable llena de emoción y deseo en Nueva York. Todo sería perfecto si los no estuvieran casados…

La película Última llamada para Estambul se puede ver en Netflix y ha sido dirigida por Gonenc Uyanik y ha contado con el guion de Nuran Evren Sit. Una romántica y original cinta que solo dura 91 minutos, se rodó en Nueva York y ha sido producida por OGM Pictures. Una película que está en la plataforma de streaming Netflix desde noviembre de 2023 y se ha convertido en toda una sorpresa para sus usuarios.

¿De qué trata Última llamada para Estambul?

La película Última llamada para Estambul comienza cuando una mujer llamada Serin se cruza con Mehmet después de que otro pasajero se lleve accidentalmente su equipaje en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York. Los dos comienzan a buscar la maleta y al final este es el germen de «una historia sobre amor, segundas oportunidades y lealtad», según la sinopsis de Netflix.

El problema es que los dos están casados y, pese a ese pequeño detalle, deciden pasar una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York. Hay que comentar que la primera parte de esta película es bastante previsible. La pareja se registra en el mismo hotel, se van a tomar unas copas en el bar de la terraza y deciden pasar una noche de fiesta en Nueva York terminando la noche compartiendo cama en la habitación de Mehmet.

A pesar de que los dos están casados, la química entre ambos es increíble en esta primera parte de la película hasta el punto de que los espectadores llegan a olvidarse de ese pequeño detalle. Como cualquier pareja que se está conociendo pasean por Nueva York, van de fiesta y disfrutan de todos los momentos maravillosos que la vida les está regalando.

En la segunda parte de esta película la romántica la relación entre Serin y Mehmet cambia totalmente por algo que ocurre, pero que no os podemos contar porque haríamos un spoiler. Ahora los dos ya no se sienten en un cuento de hadas, sino que se sienten heridos en una relación que no tiene mucho futuro.

El reparto de esta película turca

Esta película turca está protagonizada por dos conocidos actores: Beren Saat y Kivanç Tatlitug. La actriz Beren Saat interpreta el papel de Serin, una joven bastante impulsiva que llega a Nueva York con ganas de probar nuevas experiencias. Ella es la que propondrá a Mehmet quedarse juntos hasta que aparezca su equipaje. El actor Kivanç Tatlitug da vida a Mehmet, un atractivo joven que se dirigía a Estambul, pero que al final se queda en Nueva York con Serin.

A la actriz Beren Saat todos la conocemos por sus papeles en la ficción Fatmagül. Beren Saat es una de las actrices mejor pagadas en Turquía. El éxito internacional le llegó al convertirse en la protagonista de la segunda serie web original de Netflix Turquía, Atiye (The Gift) que es una adaptación de la novela de Şengül Boybaş. Por otro lado, Kivanç Tatlitug es un actor y modelo turco, ganador de dos premios Golden Butterfly a mejor actor. Es un actor conocido en Turquía y todo el mundo por sus papeles protagonistas en series como Kuzey Güney, Aşk-ı Memnu, Sühan: Venganza y amor y Yakamoz S-245.

También en el reparto están los actores John Bradford como Danny, Zihan Zhao como Fenhua, Nikima Brooks como Malika, Annie McCain Engman como June, Ty Fisher como MC del Comedy Club y Angela Chew como Jia. Además en el elenco de esta serie están los actores Sindia Duverge como Tanaya, Sammi Rivera como Frankie, Michael Loayza como Davi, Charlie Engman como Charley, Joy Donze como Sophia y Susan Slatin como Jane, entre otros muchos.

La película turca Última llamada para Estambul es una buena opción para los que están buscando una ficción romántica y un poco subida de tono. Una de las que se puede encontrar en el catálogo de Netflix en el que, además, están las producciones Mi otra yo, Nos conocimos en Estambul, El sastre o Club Estambul, entre otras muchas.