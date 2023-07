‘Violeta como el mar’, la serie turca protagonizada por Can Yaman que estrena Antena 3 el 26 de julio

Las series turcas siguen teniendo un éxito incuestionable. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming lo saben y no han dejado de estrenar estas series. Este mes de julio se ha estrenado El turco en Disney Plus+ y pronto llegará Sandokán. El próximo estrenó será la serie Violeta como el mar que llega a Antena 3 el miércoles 26 de julio y que está protagonizada por la estrella de estas telenovelas, el actor Can Yaman.

El actor Can Yaman ha triunfado ya con otras producciones como Pájaro soñador o Dolunay: Luna llena y junto con William Levy al que conocemos por Café con aroma a mujer y Montecristo, se ha convertido en uno de los actores más solicitados.

Antena 3 ha logrado los derechos de distribución en España de la primera serie italiana del actor Can Yamal Violeta como el mar y estrenará esta ficción el miércoles 26 de julio a las 22.45 horas. La serie está basada en la novela de éxito de Simona Tanzini El color del miedo. Esta cadena ya está emitiendo con un buen resultado de audiencia Hermanos y Secretos de familia en su prime time.

La búsqueda de Violeta

La protagonista de esta serie es una joven periodista llamada Violeta que se traslada de París a Palermo para buscar a su padre, al cual nunca llegó a conocer. Su objetivo es encontrar a su padre y la única pista que tiene sobre él es el coche que tenían cuando era joven. ¿Conseguirá Violeta encontrar a su padre?

Para lograr este objetivo Violeta contará con el apoyo de Francesco Demir, un astuto inspector de policía que logrará que la joven se replanteé muchos aspectos de su vida. La relación entre Violeta y Francesco irá poco a poco evolucionando y en la serie se irá dando a conocer el lado escondido de la pareja.

El reparto de Violeta como el mar

El papel del protagonista lo interpreta el actor Can Yamal y la actriz Francesca Chillemi da vida al personaje de Violeta. También en el reparto está el actor Francesco Demir, un astuto inspector de policía.

Además, participan en la serie los actores Simona Cavallari que interpreta el papel de Claudia Foresi, Chiara Tron el de Tamara Graziosi, Rubén La Malfa el de Carmelo, Mario Scerbo el de Alex Leonardi, Daniele Virzì el de Rosario yTommaso Basili el de Domenico Parisi, entre otros.

Violeta como el mar es una emotiva serie en la que se combinan elementos como la acción, la comedia y el suspense y una de las apuestas de Antena3 para este caluroso verano.