Es turca, tiene 8 episodios y engancha más que los Bridgerton. La serie de Netflix que vas a ver en un día

Seguimos encontrando tesoros en las plataformas de streaming y esta semana os recomendamos la serie Medianoche en el Pera Palace. Una ficción turca de solo 8 episodios que se puede ver en Netflix y que está inspirada en la novela homónima de Charles King Midnight at the Pera Palace: The Birth of Modern Istanbul publicada en 2014. Aunque se estrenó en marzo de 2022, se ha convertido en una de las series preferidas por los usuarios de Netflix. La protagonista es una joven joven periodista llamada Esra la cual descubre que el Pera Palace Hotel en Estambul no solo es un lugar histórico sino también una puerta al pasado. Una original serie de época con un vestuario increíble, una ambientación de calidad y una trama que te atrapa desde el minuto uno. Una de las series del catálogo de Netflix que uno no se puede perder.

Para la muchos Medianoche en el Pera Palace es una serie de época a la altura de Los Bridgerton que transporta en todo momento a los espectadores a la mágica ciudad de Estambul de principios del siglo XX. Una ambiciosa serie dirigida por Emre Sahin y Nisan Dag yque está protagonizada por los actores Hazal Kaya, Tansu Biçer y Selahattin Paşalı. Una serie perfecta para los que les encantan los viajes en el tiempo y las historias de misterio.

Su combinación de drama, historia y ciencia ficción funciona en todo momento y ofrece una nueva perspectiva única sobre la historia de Estambul y los eventos más significativos de su historia.

¿De qué trata Medianoche en el Pera Palace?

La protagonista de esta serie es Esra la cual recibe el encargo de escribir un artículo sobre el legendario Pera Palace Hotel, ubicado en el distrito de Beyoğlu de Estambul. Mientras se encuentra de visita en este hotel se encuentra con un portal en una habitación que la transporta al año 1919. En el pasado, Esra se involucra en una conspiración política contra el fundador de la Turquía moderna: Mustafa Kemal Atatürk. Junto a Ahmet (Tansu Biçer) el gerente del hotel, Esra decide preservar el curso de la historia de Turquía y asegurar el futuro del país, mientras se encuentra en una época bastante convulsa.

Cuando conoce al apuesto y enigmático dueño del club, Halit, también se da cuenta de que en 1919 nada es lo que parece y que todos intentan ocultar su verdadera identidad.​ Esra está de forma accidental en 1919, pero cuando intenta regresar a su tiempo, se ve envuelta en una conspiración política y se ve obligada a trabajar para proteger el futuro de su país.

Según la sinopsis oficial de la serie: «La historia sigue a Esra, una periodista del siglo XXI que accidentalmente descubre un portal temporal en el icónico hotel Pera Palace de Estambul. Este portal la transporta a la década de 1910, un período crucial en la historia del Imperio Otomano y de Turquía. Esra se encuentra en medio de conspiraciones políticas, eventos históricos y figuras influyentes mientras intenta navegar y entender el pasado. Todo mientras intenta regresar a su año»,.

En la serie se va comparando lo tradicional y lo moderno y se refleja cuál era el papel de la mujer en la sociedad de 1919 y en la actual. Una mirada crítica a la Turquía del pasado siglo desde la perspectiva del presente que funciona.

El reparto de esta serie de Netflix

La actriz Hazal Kaya interpreta el papel de Esra, la periodista que viaja en el tiempo. Hazal Kaya es una destacada actriz turca que ha trabajado en cine y televisión y que es sobretodo conocida por su participación como Nihal Ziyagil en Aşk-ı Memnu. El actor Tansu Biçer a Ahmet interpreta el papel del encargado del hotel Pera Palace que ayuda a Esra.

También en el reparto está Selahattin Paşalı que da vida a Halit, una figura clave en la conspiración política, Engin Hepileri a Reşat, un personaje importante en la trama histórica y Yasemin Szawlowski a Sonia, una figura del pasado con quien Esra interactúa. Además, también hay que destacar a James Chalmers que interpreta a George, un personaje extranjero envuelto en los eventos históricos y a la actriz Clare Louise Frost que da vida a Agnes.

Medianoche en el Pera Palace cuenta con solo una temporada de 8 episodios de una duración de alrededor de 45 minutos cada uno, y, por ahora, aunque sus fans no han parado de pedirla, no hay la posibilidad de una segunda entrega en Netflix. Una brillante serie que cuenta con una producción impecable y unos vestuarios, escenografía y cinematografía que transforma al espectador en todo momento a los principios del siglo XX. Una ficción perfecta para los que están buscando una serie de época diferente y los que les encantan los viajes en el tiempo.