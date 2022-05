La transformación de Ben Whishaw para ‘The Ballad of Eddie’

Ben Whishaw, conocido sobre todo por su papel de Q en la última etapa del James Bond de Daniel Craig, se encuentra ahora mismo rodando Limonov: The ballad of Eddie la adaptación de Limonov, la novela más vendida del escritor y guionista francés Emmanuel Carrère. Una película de la que el actor lucirá un aspecto muy diferente al que nos tiene acostumbrados al transformarse en Eduard Limonov, algo que se puede apreciar en la primera imagen oficial de la producción.

Descrita como “un viaje por Rusia, América y Europa durante la segunda mitad del siglo XX”, la cinta nos presentará la complicada figura de Limonov, un rol que se basa en el personaje real homónimo que fue escritor, poeta y político ruso. Todavía es algo pronto para conocer detalles exactos de la trama, pero al conocer el material original del que parte, la sinopsis detalla las características especiales de Limonov que serán clave en el desarrollo del film, describiéndolo como “un militante revolucionario, un matón, un escritor clandestino, el mayordomo de un millonario en Manhattan. Pero también un poeta que blande una navaja, un amante de las mujeres hermosas, un belicista, un agitador político y un novelista que escribió sobre su propia grandeza”.

Aparte de dotar de una mayor importancia al genio tecnológico que ha interpretado en la franquicia del agente secreto, el papel de Whishaw pasó a la historia por ser la primera vez que el personaje revelaba su homosexualidad en la película Sin tiempo para morir, aunque se tomó a disgusto el hecho de que no se profundizase más sobre el tema y que la insinuación de la sexualidad de Q se pasase de puntillas: “Creo que pensé ‘¿Estamos haciendo esto y luego no hacemos nada con eso?’ Recuerdo, tal vez, sentir que eso no era satisfactorio. Por alguna razón, no lo desarmé con nadie en la película”. Ante el cambio de ciclo que el personaje de Ian Fleming vive en el cine, todavía no se sabe si variará el reparto entero o si alguno de los actores de esta antigua etapa repetirán entre el casting.

The Ballad of Eddie también estará protagonizada por Viktoria Miroshnichenko en el papel de Elena, la esposa de Eduard. La cinta estará dirigida por Kirill Serebrennikov (Petrov’s Flu, (M)uchenik), mientras que él mismo junto a Pawel Pawlikowski (Ida) y Ben Hopkins adaptan el guion. Todavía no existe una fecha cerrada para la cinta pero se espera que llegue a los cines a partir del 2023.