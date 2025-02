Todo lo que se sabe del documental de los 7 maratones de Verdeliss: fecha de estreno y dónde verlo

El mundo audiovisual no es ajeno a las tendencias de las redes sociales. Desde hace años, los nombres más conocidos del mundo de internet llevan apareciendo tanto en la pequeña como en el celuloide. Ahí están casos como el de Diego Arroba (El Cejas), quien actualmente triunfa reconvertido en actor en franquicias y películas tan exitosas como Padre no hay más que uno o la creadora de contenido María Pombo, protagonista de su propio docureality con varias temporadas en Prime Video. Podríamos estar horas repasando ejemplos del terreno del streaming, pero hoy queremos contar todo lo que sabemos de un documental que va un poco más allá de la figura de la típica inflluencer. Hablamos cómo no de los siete maratones en siete días de Verdeliss, la mujer que desafía los límites de su propio cuerpo, con una hazaña que pretende recaudar dinero por una buena causa.

Estefanía Unzu es el nombre real de esta navarra que en realidad, comenzó a ser conocida compartiendo lo que los expertos en redes denominan como el lifestyle. Es decir, compartiendo su vida cotidiana junto a su esposo y su amplia familia de 8 hijos. Sin embargo y como todo fenómeno viral que se precie, Unzu comenzó a destacar también en el ámbito empresarial creando la marca de cosméticos de origen natural, Green Corners. No obstante, su fama no se debe únicamente al mundo de Instagram. Hace ya casi siete años entró en Gran Hermano Vip, ampliando su público y logrando hacerse todavía más conocida. Y es justo a partir de este punto es cuando comienza poco a poco a introducirse en el campo del running sin por supuesto, dejar de lado el contenido diario sobre su rutina tanto laboral como familiar. Ahora ella misma se define como «madre, lifestyle y runner», llevando a que en la actualidad el sector de las maratones y el nombre de Verdeliss se asocie inmediatamente, en la mente de sus seguidores. Un nuevo camino que va a tener próximamente, un nuevo documental en Movistar +.

Los siete maratones de Verdeliss

Un documental centrado en el deporte no tendría mucho sentido sin un reto acorde a la figura de su protagonista. Por ello, los siete maratones de Verdeliss forman parte del World Marathon Challenge. Una hazaña que comienza en la Antártida y que sigue por lugares tan diferentes como Dubai, Ciudad del Cabo o Madrid. Las siete carreras terminan en un recorrido final en Miami, pero más allá de la propia exigencia de recorrer esas extenuantes distancias, dentro de las épicas pruebas también se da la dificultad de adaptarse a un entorno de unas temperaturas que oscilarán entre los -15ºC y los 38ºC.

Era de esperar que con su nombre y este desafío, faltasen dedos en las manos para contar las ofertas para llevar a cabo un documental. En este caso, la compañía será Movistar+ se ha asociado con la agencia Tech Brand Stories para plasmar todo el proceso en la preparación de esta serie de maratones por parte de Verdeliss. Según ella misma ha contado, el material no evitará los momentos amargos, sumergiéndonos en algunos instantes en el lado menos amable del deporte.

¿Tiene ya una fecha de estreno oficial?

Por el momento, Movistar + no ha compartido una fecha definitiva del estreno del documental, pero se espera que llegue a lo largo de este 2025. En la consecución de los siete maratones, Verdeliss ha tenido que correr 295 kilómetros en una semana. Aunque como ella ya contó antes de empezar el desafío, dicha distancia debía ser el menor de sus males, porque los participantes sólo podían descansar en el avión: «Lo más complicado no será correr, sino gestionar el cansancio acumulado y la falta de sueño», explicó hace más de una semana Estefanía.

Como se puede comprobar por los números de las pruebas y la metodología de la ruta, el World Marathon Challenge no es ninguna tontería. Hasta el momento, únicamente 139 personas en el mundo han logrado completarlo. El hito por tanto, es mayúsculo y su motivación un ejemplo de solidaridad. Con estos maratones, Verdeliss ha comenzado una campaña benéfica, donde se ha iniciado una recaudación de fondos para investigar y visibilizar el síndrome Menke-Hennekam. Una enfermedad rara que la mayoría del mundo todavía desconoce.

Hace escasas horas, Verdeliss se ha enfrentado a la última maratón en Miami. Pero nosotros dejamos a la elección a los lectores de recurrir a internet para desvelar si finalmente ha conseguido superar el descomunal reto. Una motivación extra para su inminente documental.