‘The Curse’, la nueva serie dramática que se estrena en SkyShowtime

Entre las novedades de esta semana destaca la serie The Curse que SkyShowtime estrena en exclusiva mañana viernes 5 de enero. La plataforma de streaming comienza el año estrenando esta serie SkyShowtime original en dos partes: los primeros 5 episodios de la serie este viernes y el resto estarán disponibles a partir del viernes 16 de febrero.

Con esta forma de estrenar en SkyShowtime su nueva serie original The Curse, la plataforma de streaming se une a la estrategia que ha seguido el año pasado Netflix con series de éxito como The Crown, You o The Witcher estrenado la serie en dos partes y enganchando durante más tiempo a sus suscriptores. Y parece que esta nueva estrategia para estrenar las nuevas series por parte de las plataformas de streaming logra captar la atención de los usuarios.

Una buena serie original SkyShowtime

La serie The Curse ha sido cocreada y coescrita por Benny Safdie y Nathan Fielder, los cuales también son productores ejecutivos y ha contado con Fielder como el director de la ficción. Laconocida actriz Emma Stone es productora ejecutiva de la serie, junto con Dave McCary y Ali Herting a través de su proyecto Fruit Tree.

Una intensa serie que se puede convertir en uno de los estrenos de éxito de este nuevo año. The Curse sigue las vidas de Whitney y Asher Siegel, una pareja de recién casados que luchan por llevar su visión de viviendas respetuosas con el medio ambiente a la pequeña comunidad de Española en Nuevo México (EE.UU.).

Una pareja recién casada en apuros

Los protagonistas de esta serie son una pareja de recién casados Whitney y Asher Siegel que están totalmente comprometidos con la protección del medio ambiente. El nuevo matrimonio han decidido llevar su filosofía de viviendas respetuosas con el medio ambiente a la pequeña comunidad de Española en Nuevo México. Una ambición complicada porque en esa localidad no están familiarizados con las viviendas respetuosas comprometidas con el medio ambiente.

Según la sinopsis de la plataforma de streaming SkyShowtime: “Pero todo se complica cuando un excéntrico productor de reality shows, Dougie, ve una buena oportunidad en su historia para un programa. A medida que se desarrolla la serie, la pareja se encuentra atrapada en una misteriosa red de ambigüedades éticas y morales, a la par que intentan mantener su relación a flote”. La vida de esta compleja pareja se complica en esa pequeña localidad cuando conocen al productor de reality shows y debido a toda una serie de extrañas circunstancias su relación personal se comienza a tambalear. Los recién casados tendrán que luchar para proteger su relación y lograr vivir felices en la localidad.

El reparto de la serie The Curse

La serie The Curse está protagonizada por la actriz Emma Stone (La La Land, La Favorita) que interpreta el papel de Whitney Siegel, el actor Nathan Fielder (Los Ensayos) el de Asher Siege y el actor Beeny Safdie (Oppenheimer) el de Dougie Shecter. Además, la serie cuenta con varias estrellas invitadas entre las que se encuentran los conocidos actores Barkhad Abdi, Corbin Bernsen y Constance Shulman, quienes también son productores ejecutivos.

La plataforma de streaming SkyShowtime comienza este año 2024 con el estreno de esta producción The Curse, junto con los de las ficciones Transformers: El despertar de las bestias que se estrenará el el 15 de diciembre, Book Club: Ahora Italia el 12 de enero y Asteroid City el 23 de enero. SkyShowtime terminó además el año con dos estrenos de series internacionales el drama Lawmen: Bass Reeves, producido por el creador de Yellowstone, y Smothered que cuenta la historia de dos jóvenes que comienzan una compleja relación.