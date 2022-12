Terrence Howard explica por qué está retirado de la actuación: «Este es el final para mí»

A pesar de haber aparecido en grandes producciones, Terrence Howard nunca ha tenido la repercusión de algunos de sus compañeros de reparto. En 2004 fue uno de los componentes de la ganadora del Oscar Crash y participó en el biopic de Ray, protagonizado por el oscarizado Jamie Foxx. Sin embargo, ese punto de inflexión en su filmografía no le llevó al estrellato y aunque apareció en Iron Man como Rhodey, se apartó de la franquicia al considerar que no le estaban pagando lo suficiente. El papel pasó a las manos de Don Cheadle quien ha interpretado al personaje desde entonces, incluyendo una futura serie sobre el personaje en Disney +. Ahora y después de varias participaciones en series dramáticas, se ha sincerado con Entertainment Tonight que ya está retirado de la actuación:

“Este es el final para mí. No sé si es el final para el resto de ellos. Me retiré hace dos años en su mayor parte”, se sinceraba el nominado al Oscar por Hustle & Flow. Para apoyar su sentimiento, Howard recordó una conversación que tuvo hace tiempo con Sidney Poitier: “Le pregunté (a Sidney) hace 10 años si quería hacer más trabajo y dijo ‘Por qué pasaría mis últimos 10 años haciéndome pasar por mí mismo?’ Y eso es a lo que he llegado. He llegado al punto en que ahora he dado lo mejor que tengo como actor”.

De cara a una clara mirada hacia el futuro y lejos de cerrarse en banda a no seguir prestando interés al terreno de la industria, ahora Terrence Howard prefiere disfrutar viendo aparecer a otros nuevos talentos sin querer como decía Poitier “hacerse pasar por mismo”. “Sí, hay mejores actores por ahí que pueden hacer cosas que yo nunca pude hacer. Entonces, quiero aplaudirlos, quiero estar emocionado por lo que hacen”, terminaba de explicar.

En 2019, Terrence Howard, ya declaró sus intenciones de retirarse después de su papel en la serie Empire, pero por el camino ha tenido algunos proyectos desde entonces. Parece que esta vez se lo toma en serio, con The Best Man: The Final Chapters es él retomando su papel principal en 1999. Originalmente se planteó un spin-off de la serie protagonizado por Cookie, pero lamentablemente parece que ya no sucederá.