Te sorprenderá, la protagonista de una de las películas más vistas de Netflix en 2023

Desde que la huelga de guionistas y actores contra Hollywood terminase, parte del acuerdo que llegaron es el de una mayor transparencia con las cifras de sus contenidos. Ya que estas, según su éxito, van a tener un extra de retribución económica para actores y escritores. Así que se acabo eso de únicamente conocer un top ordenado de series y cintas. Ahora, los números tendrán que hablar de horas acumuladas de visionado y del tiempo que llevan disponible dentro de la plataforma. Por eso y con total seguridad, hoy traemos como recomendación, una de las películas más vistas de Netflix en 2023.

Hablamos de The Mother o La madre, el título original que le dimos aquí en nuestro país. Un thriller de acción y venganza al más puro estilo John Wick, pero protagonizado por una de esas actrices que no te esperarías en un proyecto similar: Jennifer Lopez. Además de ser una gran estrella en la industria de la música, a la neoyorquina de origen puertorriqueño ha protagonizado auténticos éxitos en el terreno de las comedias románticas y sorprendentemente es a sus 54 años, ha dado el salto a la acción. Demostrando a su vez, que no ha perdido ni una pizca del atractivo que siempre ha tenido para el público.

‘The Mother’: ¿De qué trata el filme de Jennifer López?

La sinopsis es muy sencilla, The Mother trata de una asesina con formación militar que permanece escondida y retirada de su conflictiva vida. Sin embargo, deberá volver a la acción para proteger a su hija, una adolescente que no conoce, de unos despiadados criminales que están sedientos de venganza.

La propuesta está dirigida por la neozelandesa Niki Caro, una especialista retratando fuertes figuras femeninas. Como ya hizo con Charlize Theron en En tierra de hombres o Liu Yfei en el live action de Mulán que estrenó en 2020. Una senda narrativa que seguirá en 2025 cuando estrene el biopic Callas, historia de la cantante de ópera Maria Callas que será interpretada por Noomi Rapace. Además de Lopez, The Mother está protagonizada por Lucy Paez, Omari Hardwick, Joseph Fiennes y Gael García Bernal, entre otros. Sus estadísticas dentro del contenido de la marca fundada por Red Hastings y Marc Randolph hablan por sí solas. En su estreno fue número uno en más de 80 países, logrando en la primera semana 83,7 millones de horas reproducidas. Una de las películas más vistas de Netflix.

The Mother dura casi dos horas y a pesar de haberse estrenado el pasado mayo, sigue siendo una de las opciones clave de entretenimiento dentro del contenido de Netflix.