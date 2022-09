Taron Egerton confirma que el reboot de ‘La pequeña tienda de los horrores’ ha sido cancelado

El reinicio de La pequeña tienda de los horrores ha sido cancelada, según las últimas declaraciones del actor Taron Egerton al diario The Sun. Egerton iba a protagonizar el reboot con Chris Evans y Scarlett Johansson, pero parece ser que a pesar de estar impulsada por grandes nombres, la cinta se ha metido en un cajón después de los múltiples retrasos causados por la pandemia.

“Simplemente no lo entiendo. Hubo tanta buena voluntad a su alrededor, pero simplemente se esfumó. Quién sabe si volverá, pero no puedo evitar sentir que tal vez no”, declaraba el actor de Kingsman. Al menos, esto es lo que entiende el británico, agradeciendo las intervenciones de Evans, el que iba a ser su compañero de reparto mantiene ciertas esperanzas de que todo termine saliendo hacia adelante: “Me encanta cuando Chris Evans habla de eso porque mantiene viva la esperanza, mantiene esa vela encendida, pero en este momento, entiendo que está completamente inactiva”.

En La pequeña tienda de los horrores, Egerton iba a interpretar a Seymour Krelborn, un florista que compra una planta extraña a un vendedor callejero poco fiable, que resulta que necesita ser alimentada con sangre humana en lugar de agua y luz solar habituales. Un papel que lamenta no haber podido realizar ya que sentía que podía hacer con él “algo un poco diferente”.

La última adaptación de la historia llego de la mano de Frank Oz en 1986 y, a diferencia de otros reinicios, Egerton cree que el musical de culto sí que tendría un reacondicionamiento a la actualidad interesante: “Creo que es un digno reinicio. Algunos reinicios son cínicos, pero otros están inspirados. Desearía que volverá, pero desafortunadamente está fuera de mis manos”.

Donde sí que hemos podido ver recientemente al actor es en la serie de Apple TV Encerrado con el diablo y lo tendremos en Carry On, la nueva película del director español Jaume Collet- Serra que protagonizará junto a Jason Bateman. Por otro lado, la rumorología de Marvel lo sitúa como el nuevo Lobezno para el UCM de Kevin Feige y sin embargo, todavía ni él mismo ni la casa de las ideas han confirmado nada. El encargado de dirigir la película iba a ser Greg Berlanti, showrunner creador de series como Titanes, You o The Flash. El guionista destinado a adaptar la obra de Howard Ashman es Matthew Robinson (De amor y monstruos), pero desgraciadamente tendremos que esperar a que este proyecto de Warner Bros reflote en algún momento.