‘Six Triple Eight’: La historia del batallón de mujeres negras en la II Guerra Mundial encuentra director

Netflix acaba de anunciar que cuenta con el director Tyler Perry para Six Triple Eight, la historia sobre un grupo de mujeres negras que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Basada en el artículo que el periodista Kevin M. Hymel escribió para la revista WWII History, la cinta cuenta la historia del batallón 6888. Un grupo de 855 mujeres que tenía como misión, clasificar 3 años de correo perdido para reconectar a los soldados estadounidenses con sus seres queridos.

Por supuesto, Six Triple Eight, reflejará al mismo tiempo la discriminación y violencia que este gran grupo de mujeres vivieron en la Europa de la guerra. En la actualidad, fueron noticia este año, debido a la Medalla de Oro del Congreso que recibieron, después de que Joe Biden firmará un proyecto de ley para honrarlas. Ahora, Perry dirigirá su cuarto proyecto en la plataforma de “la gran N roja”, después de A traición, El regreso a casa de Madea y Secretos, mentiras, pasiones y jazz. Para el servicio de streaming, como actor, el público lo recocerá como el presentador del programa de noticias sensacionalistas en No mires arriba, una de las películas más vistas de la plataforma el invierno pasado.

Aparte de su estrecha relación con Netflix como creador, Perry ha trabajado recurrentemente para el servicio de streaming estadounidense BET +, incluyendo producciones como House of Payne, The Oval, Sistas, Ruthless, Bruh, Assisted Living, Todos los hombres de la reina y Zatima. Su carrera parece completamente ligada al futuro de las plataformas de vídeo bajo demanda, ya que además de su experiencia en Netflix y BET+, este mes firmó un contrato para desarrollar cuatro largometrajes originales para Amazon Prime Video: “Estoy emocionado y agradecido de comenzar a trabajar con Amazon Studios para llevar películas a Prime Video. Tengo muchas ganas de seguir contando historias únicas y llevar mis próximos proyectos a las audiencias globales a las que llegan”, reflejaba en un comunicado el cineasta cuando se anunció el acuerdo.

La idea sobre realizar un largometraje sobre la Six Triple Eight sigue la tendencia de la industria por contar historias “inéditas” o desconocidas por el público sobre la importancia de las mujeres en la historia. En este caso además, de mujeres negras. Otro escalón más en la diversidad de la representación. Ejemplos claros de ellos son películas como Talentos ocultos o la más reciente, La mujer rey, con una Viola Davis interpretando a la general Nanisca.