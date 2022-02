Hace mucho tiempo que el cine de superhéroes dejó de ser una simple moda, para posicionarse como un subgénero consolidado en la industria del entretenimiento. Sólo hace falta echar un vistazo a los seis primeros puestos de las películas con más recaudación de la historia, para darse cuenta de que tres de ellas pertenecen al Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, la hegemonía no se reduce a las salas de butacas, pues si repasamos las series televisivas, los héroes tanto de La Casa de las Ideas como de DC, han llegado al streaming para quedarse. Lo mismo sucede, aunque en menor medida, con los videojuegos y el merchandising. Esta omnipresencia no hace gracia a cineastas de corte clásico como Martin Scorsese y Ridley Scott, pero por lo que parece, tampoco gusta demasiado a Roland Emmerich.

Es aparentemente normal que realizadores con cierto bagaje de calidad, tanto en el entretenimiento como por el respaldo de la crítica internacional, tengan una opinión formada sobre el consumo de masas que se ha construido en torno a las películas de superhéroes. Lo que es más inusual es que Emmerich, conocido por largometrajes como El día de mañana, 2012 o Independence day, acuse al sello de estar “arruinando la industria”.

En Deen of Geek, al director alemán le preguntaron si quizás el cine de superhéroes había tenido algo que ver para que el género de películas de catástrofes hubiese perdido tanta popularidad: “Oh, sí. Porque, naturalmente, Marvel, DC y Star Wars lo han conquistado todo. Eso está arruinando un poco la industria, porque ya nadie hace nada original”.

Roland Emmerich atribuía su desinterés por los superhéroes debido a que el cómic más leído en su Alemania natal cuándo era niño fue Tintín y que al subgénero le ha costado mucho instalarse en el país bávaro. En cuanto a sus palabras sobre el desinterés del público sobre las catástrofes en pos de los proyectos de Marvel y DC, sí que es cierto que las grandes producciones de este tipo hayan devorado otro tipo de superproducciones, pero el problema más bien parece tener que ver con la calidad de unas fórmulas que sí que fueron una moda. Aún con todo, siguen surgiendo películas sobre debacles mundiales y desastres naturales que generan mucho dinero. No mires arriba, aunque sea un ejemplo satírico es la viva muestra de ello.