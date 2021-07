El compromiso de cine que tiene Quentin Tarantino va más allá de escribir y dirigir películas. Lo supimos en cuanto permitió a occidente conocer la obra del cineasta hongkonés Wong-kar Wai gracias a todos los comentarios positivos que el reconocido cineasta hizo acerca de Chunking Express, el cine del director asiático encontró distribución en América y más tarde en Europa. Ahora para seguir con su compromiso cinéfilo, Tarantino ha comprado el cine Vista de Los Ángeles y lo más curioso de todo es que no es la primera sala de cine que compra.

El propio director lo anunció en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard: “Compré el cine Vista en Sunset”, refiriéndose a que el mítico teatro se encuentra en la zona de Sunset Boulevard en Los Ángeles. Tarantino, el cual ya tiene en propiedad el cine de New Beverly, sabe perfectamente que a nivel de negocio son dos salas de exhibición muy diferenciadas. “Probablemente lo abriremos en navidad y será de estrenos y de nuevas películas, no será una casa de reestrenos. Mostraremos películas nuevas que salgan donde la distribuidora nos ofrece una copia de la película. No será como el New Beverly. El New Beverly tiene su propia vibra”. Recordemos que el Landmark New Beverly fue comprado por el director hace ya casi 15 años. La sala, que reabrió hace algo más de un mes debido a la pandemia, se caracteriza por proyectar películas de 35mm y 16 mm de la propia colección del cineasta.

Tarantino solo tiene buenas palabras para el Cine Vista de Los Ángeles: “El Vista es como una joya de la corona (…) mostraremos películas más antiguas, pero será como si pudieras celebrar un compromiso de cuatro noches”. Vista cerró el pasado año debido a la crisis del coronavirus. La mítica sala teatro se inauguró en 1923 y en sus inicios, también representaba vodeviles con una capacidad para 400 espectadores. Finalmente, Tarantino aseguró que no se alegra de que ningún cine cierre sus puertas, pero matiza que algunos expositores “le han quitado todo el carácter especial a las películas (…) la experiencia del cine no debería recrear mi sala de estar”.