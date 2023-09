Que no te engañen: La película de perros ‘cuquis’ que parece para niños y no debería ver ningún menor

El cine más reciente nos ha demostrado en alguna que otra ocasión que la estética o la temática de un filme pueden engañar al público si no se posee demasiada información de él. Pasó en su momento con La fiesta de las salchichas y por citar un caso más cercano, tenemos el ejemplo de la española Unicorn Wars, premio a mejor goya en la categoría de animación de este año. Ahora el turno le ha llegado a una película de perros que aparentemente podría ser inofensiva, pero que no debería ver ningún menor. Hablamos de Vida Perra.

En el séptimo arte, no son pocos los casos que en el ámbito familiar los más pequeños quieren ver una película de perros, sobre todo si estos hablan. Suelen ser historias inocentes, pero desde luego de inocentes, Vida perra no tiene nada. Una sensación que puede cerciorse en el propio tráiler de este proyecto de Universal Pictures. Sin embargo, no son pocos los padres y madres que se dejan llevar por un cartel y una premisa cándida. Y claro, luego llegan las sorpresas. Pero ¿de qué va Vida Perra?

‘Vida Perra’: sinopsis y reparto

Para terminar de comprender cómo es la propuesta dirigida por Josh Greenbaum, tan sólo hay que echar un breve vistazo a su sinopsis oficial:

“Reggie es un perro ingenuo y optimista que acaba abandonado en las despiadadas calles de la ciudad por su dueño, Doug. Él cree que todo ha sido un malentendido pero cuando se topa con otro can vagabundo llamado Bug, Reggie comienza a pensar que tener dueño es de perdedores. Así que pronto comienza a ver a Doug como el ser despreciable que es, planeando una seria venganza”.

Greenbaum es conocido por tener un amplia carrera en el género cómico de la pequeña pantalla, pero debutó en el cine recientemente con la comedia Barb and Star Go to Vista del Mar. Dan Perrault firma el guion de un potente casting de voces en el que se encuentran Will Ferrell como Reggie y Jamie Foxx como Bug, mientras que Will Forte da vida al dueño Doug. Por otro lado, Randall Park, Isla Fisher, Josh Gad y Brett Gelman completan el elenco principal.

Vida Perra lleva en la cartelera española desde el pasado 22 de septiembre pero recuerda, no vayas con niños. La película está clasificada para mayores de 12 años.