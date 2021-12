Los seguidores de La casa de papel ya están contando las horas que faltan para el estreno de los últimos cinco episodios de la serie este viernes 3 de diciembre en Netflix. Estos días ya se notan los nervios de los fans y se escuchan rumores y teorías variadas sobre el final. ¿Lograrán salir del Banco de España con el oro o acabará todo en papel trágico?

Todavía queda poco tiempo para el estreno y la principal preocupación de su seguidores es la hora concreta en la que estarán disponibles los episodios finales. La temporada 5 de La casa de papel parte 2 llegará a Netflix el viernes 3 de diciembre de 2021, a las 09:01 a.m. a nuestro país, ya que es el momento en el que Netflix suele estrenar sus series en España.

Está claro que sus fans estarán desde el minuto uno sentados en el sofá para hacer un buen maratón de los episodios finales. Cuando se estrenó la primera parte de esta temporada 5 muchos seguidores vieron todos los episodios en poco más de cuatro horas. Si cada uno de los episodios dura unos 50 minutos, está claro que no se movieron del sillón. Seguro que mañana a mediodía muchos de los seguidores ya conocerán el final de la serie y lo estarán comentando en las redes sociales.

¿Qué va a ocurrir en los últimos episodios?

La casa de papel se estrenó en 2017 y se ha convertido en un fenómeno mundial. instantáneamente en un fenómeno internacional. En septiembre cuando se estrenó la primera parte de esta temporada, se convirtió en la serie más demandada a nivel mundial en todas las plataformas. En todo el planeta se hablaba de estos cinco episodios y la muerte de Tokio se convirtió en un drama para seguidores de todos los países.

Lo único que sabemos de los últimos episodios es lo que hemos podido ver por el tráiler que se estrenó hace unas semanas y lo que se ha comentado en la presentación de la serie el pasado 30 de noviembre. Según el creador de la serie Álex Pina «esta temporada final tiene gran parte de adrenalina y muchos giros, pero funciona muy bien en términos sentimentales». Según Pina «el final está muy equilibrado» y ha augurado la reacción que tendrán muchos de los espectadores cuando se enfrenten al episodio final: «Cuando lleguen al último capítulo, la gente va a preguntarse: ¿Pero cómo van a salir de esta? Hay mucho que contar en este final».

«El final de La casa de papel es el final de La casa de papel. No se deja la puerta abierta a una temporada 6 o 7, aquí culmina la historia. De otro tipo de proyectos alternativos no puedo hablar», añadió Jesús Colmenar, productor y director de la serie. Un día más tarde Netflix ha anunciado que está preparando para 2023 un “spin-off” de la serie centrado en el personaje de Berlín. Esto significa que no todo acabará con los episodios finales de la segunda parte de la temporada 5. Por ahora, lo único que podemos afirmar es que esa hora todos los seguidores de la serie estarán pendientes de los episodios finales.