Primeras imágenes de ‘Foe’: un drama apocalíptico protagonizado por Saoirse Ronan y Paul Mescal

Después de consagrarse como director con Lion y María Magdalena, el cineasta Garth Davis está a punto de estrenar Foe. Un drama postapocalíptico que tiene como reclamo más llamativo a sus dos protagonistas; Saoirse Ronan y Paul Mescal.

Basada en la novela homónima de Iain Reid, los dos nominados al Oscar protagonizan la adaptación de esta historia que cuenta la vida de Han y Junior, una pareja que vive en una granja apartada de la civilización. Sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando un extraño aparece en su puerta, anunciando que Junior ha sido seleccionado para viajar a una estación espacial durante dos años, algo con lo que no se siente cómodo al tener que dejar a su esposa durante mucho tiempo. Sin embargo, el representante de la empresa espacial les asegura que Hen no se quedará sola, pues mientras él no está, una réplica biomecánica se quedará con ella y se asegurará de que esté a salvo. Este intento de sustitución cambiará por completo la relación de la pareja y mientras las constantes visitas del empleado para recoger muestras para la réplica se repitan, las cosas todavía irán a peor.

Garth Davis’ ‘FOE’ starring Saoirse Ronan, Paul Mescal & Aaron Pierre has wrapped filming.

Described as a taut, sensual, psychological thriller. A young couple live in solitude on their isolated farm, when one night, a stranger brings news that throws their lives into turmoil. pic.twitter.com/Qnu9O9AGdA

— Film Updates (@FilmUpdates) April 16, 2022