Primer tráiler de ‘The Boys in the Boat’: George Clooney dirige un drama Olímpico

Hace algunos días pudimos ver las primeras imágenes de The boys in the Boat, la nueva película dirigida por George Clooney. El filme, un drama olímpico basado en hechos reales retrata como un grupo de jovenes remeros que compitieron en la élite durante los juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936. Ahora, el proyecto de la MGM (Metro Goldwyn Mayer) publica un primer tráiler de esta historia de superación colectiva.

El adelanto deja bien claro que estamos ante un largometraje que abordará el contexto de la Gran Depresión, con un buen número de familias que por aquel entonces, estaban endeudadas en Estados Unidos. Unos colectivos que vivían en la miseria y a los que no les quedaba nada que esperar de la vida. Es por eso que a algunos de los integrantes del equipo de remo les atrajo la idea de unirse y trabajar por una meta, sobre todo porque la dedicación al deporte les permitía contra con becas para tener un lugar donde dormir y comida caliente en el plato. El principal problema con el que se encontraron es que el equipo estaba compuesto en su mayoría por atletas sin experiencia, lo que los llevó a convertirse en una especie de “broma nacional”, hasta que todo el continente fue testigo de lo que podían hacer si trabajaban juntos en un barco.

Al mismo tiempo que este grupo de jóvenes comienzan su camino, una sombra se cierne sobre Europa, cuando el partido nazi comienza a volverse cada vez más popular y a extenderse a varios países.

‘The Boys in the Boat’: reparto y fecha de estreno

El reparto incluye a Joel Edgerton (Obi-Wan), Callum Turner (Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore), Peter Guiness (Jack Ryan), Sam Strike (Leatherface), Jack Mulhern (Cementerio de animales: Bloodlines) y Luke Slattery (The Post), entre otros. La cinta está basada en la novela homónima de Daniel James Brown, en un guion adaptado por John Hartmere, Mark L. Smith y Chris Weitz.

Clooney regresa a la dirección dos años después de El bar de las grandes esperanzas, un título original de Amazon Studios. Sin embargo, se espera que este drama deportivo también llegue al mismo servicio de streaming, ya que actualmente la MGM pertenece al reconocido servicio de mensajería. Antes de eso, la historia llegará a los cines estadounidense el próximo 25 de diciembre de 2023. En España, todavía no tiene una fecha de estreno oficial.