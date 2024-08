Primer tráiler de ‘Apartament 7A’: Julia Garner protagoniza la precuela de ‘La semilla del diablo’

Antes de debutar en el Universo de Marvel con Los cuatro fantásticos, Julia Garner tiene una cita con la precuela de una de las mejores películas de terror de la historia del celuloide. Por eso y todavía sin fecha de estreno oficial en España, Apartament 7A acaba de publicar su primer tráiler de la mano de Paramount Players. Eso sí, lo que sorprende un tanto es la conexión aparentemente lejana que tendrá con La semilla del diablo, el clásico de culto al que remite únicamente por el espacio en el que la protagonista intentará sobrevivir a los poderes esotéricos y a su inquietante comunidad.

La actriz que conocimos en Ozark no interpreta como bien podríamos pensar, a una versión más joven de la protagonista, sino su personaje vive en el mismo edificio de apartamentos espeluznantes que posteriormente será el centro de los acontecimientos ya vistos en el filme original de Roman Polanski. El título que directamente llegará la plataforma de Paramount + en Estados Unidos el 27 de septiembre y que presumiblemente, podría terminar llegando a nuestras fronteras a través del catálogo de SkyShowtime, el servicio de streaming encargado de estrenar los proyectos de la major en el territorio patrio. Además de la ganadora del Globo de oro, la trama contará con un reparto de caras conocidas conformado por Dianne West (Eduardo Manostijeras), Kevin McNally (Piratas del Caribe), Marli Siu (Run), Nikkita Chadha (Eternals) y Julia Wescott-Hutton (El hijo). Tras las cámaras, Natalie Erika James firma su segundo largometraje de terror después proyectar su ópera prima Relic en 2020.

Tráiler de ‘Apartament 7A’

Apartament 7A se ambienta en la ciudad de Nueva York durante los 60, donde el edificio Bramford representa una presencia oscura. Es bajo este contexto donde conocemos a la protagonista Terry Gionoffrio, una joven y ambiciosa bailarina cuyos sueños de fama y fortuna se ven frustrados después de sufrir una terrible lesión. Es entonces cuando ya en los apartamentos, su compañero de residencia le ofrece una nueva oportunidad de alcanzar la fama y parece que todos sus sueños pueden convertirse en realidad. Sin embargo, unas circunstancias inquietantes le hacen cuestionarse los sacrificios que debe acometer en beneficio de su carrera, mientas la presencia de algo horrible comienza a manifestarse no sólo en el Apartamento 7A, sino en todo el enclave que sostiene el Bramford.

La directora coescribe el guion junto a Christian White y Skylar James, mientras que Vicki Dee Rock y Alexa Gingsburg aparecen en el apartado ejecutivo, donde brillan otros nombres como los reconocidos realizadores Michael Bay (La roca) y John Krasinski (En un lugar tranquilo). Antes de su llegada a la plataforma estadounidense, Apartament 7A s tendrá su espacio en el Fantastic Fest, el certamen de terror más grande del mundo que contará con otras novedades del género como Nunca te sueltes, The Rule of Jenny o Terrifier 3.

Por otra parte, cabe señalar que Apartment 7A no es la primera revisión de La semilla del diablo. la cinta tuvo una adaptación en formato de miniserie para la NBC con Zoe Saldana y un documental detrás de las cámaras que analizaba el fenómeno cinematográfico y su herencia con el protagonismo de Polanski y Mia Farrow. Existe una secuela televisiva estrenada en 1976 e incluso en España, tenemos una especie de secuela animada de pleno humor manchego llamada Pobre diablo. una creación de Miguel Esteban, Joaquin Reyes y Ernesto Sevilla para HBO Max.

El futuro fílmico de Julia Garner

La actriz estadounidense se dio a conocer en la anteriormente mencionada serie original de Netflix, pero en realidad a Garner la conocemos desde la fantástica Martha Marcy May Marlene de Sean Durkin. Su primera incursión en el terror llegó con Somos lo que somos y El último exorcismo 2 y hasta tuvo su aparición tanto en la serie The Americans como en la secuela, Sin City: Una dama por la que matar.

Tras Ozark, participó en la magnífica Maniac y en el drama independiente con trasfondo del Me too, The Assistant. Este 2024 únicamente podremos disfrutarla en Apartment 7A, pero en 2025 su carrera seguramente cambie para siempre. Garner dará vida a una versión femenina de Silver Surfer en Los cuatro fantásticos: First Steps. También aparecerá en la cinta de terror Wolfman y formará parte del reparto de Weapons con Pedro Pascal, bajo la dirección del aplaudido realizador de Barbarian, Zach Cregger.

La nueva precuela de La semilla del diablo es sólo un paso más en esta tendencia a revisitar el cine de terror que tan ambiguos resultados le ha dado a la industria. Desde el desastre de El exorcista: creyente a los grandes resultados obtenidos por La primera profecía.