La película de terror de Netflix que no te dejará dormir: angustia y sustos desde el primer minuto

Mientras la modas del cine de superhéroes y los live action de Disney van en detrimento, el género del horror parece estar viviendo una época dorada. Entre otras cosas, porque dentro de la variedad que va desde el slasher al gore, pasando por el miedo psicológico, dicha taxonomía está brillando en todos los registros posibles. Ahí están La sustancia (con una nominación en los Oscar al mejor filme), Longlegs, La primera profecía o Nosferatu. Estrenos de un 2024 excelso en el campo de los sustos y la inquietud, pero que ya precedía a una buena cosecha de propuestas de la talla de Hereditary (2018), Midsommar (2019) o incluso La bruja (2015). Por eso y aprovechando la sugerente tendencia, nuestra recomendación de hoy no podía ser otra que la mejor película de terror que actualmente podemos encontrar en Netflix: la misteriosa y enigmática Black Phone.

Estrenada en 2021, Black Phone fue una de los largometrajes más elogiados de su año, estableciéndose como una auténtica sorpresa para los fans y ofreciéndonos una perspectiva nueva y única sobre el aura de un actor al que jamás habíamos visto en tal terrorífico registro. Hablamos cómo no del principal villano de la cinta, un enmascarado y escalofriante Ethan Hawke que podría convertirse en una pesadilla recurrente de todo aquel que vea la cinta. Por si esto no supusiese un reclamo suficiente, Black Phone cuenta además con la dirección de Scott Derrickson, uno de esos nombres clave y con experiencia dentro del género. Aunque por otra parte, no siempre ha tenido el beneplácito de la crítica profesional. El estadounidense debutó con Hellraiser V: Inferno (2000) y un lustro después estrenó El exorcismo de Emily Rose (2005). En esta última, Derrickson ya empezó a ser tímidamente adulado por la prensa. En cambio, lejos de un crecimiento exponencial como autor, a partir de este momento, su impronta como creador fue lo suficientemente irregular como para ser el responsable directo de fracasos como el remake de Ultimátum a la Tierra (2008) o de la inane Líbranos del mal (2014).

Sin embargo, el salto más gigantesco de su carrera se produjo gracias a su incursión en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con Doctor Strange (2016). Por desavenencias con el estudio no volvió para la secuela, pero Derrickson logró establecerse como un autor comercial de éxito, hasta el punto de ser contratado por la Universal Pictures y el sello Blumhouse precisamente, para esta prescripción que combina elementos del thriller con una atmósfera sobrenatural tan intrigante como cautivadora. Pero, ¿De qué trata Black Phone?

¿De qué trata ‘Black Phone’?

La sinopsis oficial de Black Phone es la siguiente: «En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un tímido pero inteligente chico de 13 años. El psicópata lo encierra en un sótano insonorizado y allí, descubre un teléfono roto sin conexión que de repente comienza a sonar. Finney descubre que a través del aparato puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney termine igual que ellas».

Aparte de Hawke, en el elenco de esta película de terror disponible en Netflix encontramos la participación de Mason Thames, el niño protagonista. Al joven actor podremos verle este verano protagonizando el live action de Cómo entrenar a tu dragón y también en The Black Phone 2, la secuela programada para finales de este 2025. Vaya, que su presencia en el catálogo de «la gran N roja» supone una oportunidad de descubrir esta ingeniosa historia y poder asistir a las salas con los deberes hechos, cuando la continuación aterrice en el patio de butacas próximo 24 de octubre. El reparto principal se completa con Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw, E. Roger Mitchell, Andrew Famer, Kellan Rhude y Rocco Poveromo. Derrickson coescribió el libreto junto a C. Robert Cargill, el guionista y colaborador habitual del realizador en casi toda su filmografía. Todo ello partiendo de una historia original planteada por Joe Hill (Cuernos).

La mejor película de terror en Netflix

El estudio californiano es la marca de streaming que acumula más títulos en su catálogo y aún así, podemos decir sin miedo a equivocarnos que Black Phone es actualmente la película de terror más interesante y atractiva que los amantes del género pueden encontrar en Netflix. En Rotten Tomatoes maneja un 81% de críticas positivas destacando sobre todo, su capacidad de lidiar con un intenso suspense y con temores universales que todos hemos tenido en alguna ocasión.

Con poco más de una hora y media de duración, Black Phone es la elección perfecta para un plan de cine desde casa este fin de semana o igualmente, puede funcionar como la primera de una maratón llena de terror de calidad, enlazando con otras grandes obras que la compañía mantiene en su abanico de contenidos del nivel. Como por ejemplo Expediente Warren (2013), Verónica (2017) o X (2022)